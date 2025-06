Jorge ‘Polilla’ Da Silva tomó drástica decisión sobre su futuro en América

América de Cali no pudo llegar a la final de la Liga colombiana y volvió a quedar eliminado en cuadrangulares. El conjunto Escarlata, que había sido el mejor del ‘todos contra todos’, terminó no cumpliendo con las expectativas a pesar de haber contado con uno de los planteles más robustos de la Liga, comandados por Juan Fernando Quintero, del cual se dice no seguirá en la institución por una deuda que tienen en su salario.

América se queda sin entrenador

Durante este jueves 19 de junio comenzó a tomar fuerza la versión de que Jorge ‘Polilla’ da Silva no seguiría en el club, y esta fue confirmada por el propio uruguayo, quien manifestó dirigirá ante Independiente Medellín, su último juego como técnico Escarlata.

“No, no. He tomado una decisión, más allá de lo que por ahí el club fuera a decir, hemos decido por parte de todo el cuerpo técnico, dar por finalizado nuestro vínculo con el club y ver qué otras opciones puede haber para seguir trabajando y desearle lo mejor a América”, le confirmó a Marino Millán, periodista de Cali.

“Este sería el último partido. Ojalá podamos cerrarlo con una victoria y le permita seguir sumando para la reclasificación y jugar a nivel internacional el otro año. Con tristeza, porque es un club al que quiero mucho, con el que estuve vinculado hace muchos años, pero son etapas, esta es una que no pudimos alcanzar el objetivo, que era ser campeones, pero me voy con la tranquilidad de haber hecho las cosas con toda la honestidad para la que siempre he trabajado”, agregó Polilla en el diálogo.

¿Cómo le fue a Polilla da Silva en América?

Si bien dejó clasificado al club a la próxima ronda de la Copa Sudamericana, logró avanzar en el segundo puesto, en parte gracias a lo hecho por Huracán. Asimismo, se le cuestionó el hecho de no haberle podido sacar provecho a las individualidades para formar un colectivo.

Polilla, hasta la fecha, ha dirigido 65 partidos en los Diablos Rojos, de los cuales ganó 31, empató 21 y perdió 13, para un rendimiento del 58%. Duró en el cargo once meses, luego de haber debutado el 17 de julio de 2024 ante Águilas Doradas.

América, en revuelo por Juan Fernando Quintero

Mientras se concreta el pase de Duván Vergara al América de Cali, en una negociación en la que saldarían la deuda que tiene el club por Juan Fernando Quintero con Racing, se ha especulado con que el jugador de la Selección Colombia no seguiría en la institución. La razón, tendría que ver con que hay una deuda en su salario.

América cerrará el semestre ante Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, con el objetivo de sumar puntos pensando en la tabla de reclasificación, mediante la cual a final de año se otorgan clasificaciones a Copa Libertadores y Copa Sudamericana.