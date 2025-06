Ismael Rescalvo estalla en rueda de prensa tras empate con América: “Está preguntando como hincha”

Tras un estreno esperanzador en Barranquilla, Deportes Tolima ha sufrido dos tropiezos importantes en su estadio en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Luego de haber caído 1-3 frente al Medellín, empató 1-1 con el América en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los resultados han ido alejando al equipo de la posibilidad de luchar por disputar la final del fútbol colombiano y el ambiente se ha puesto complejo en contra del técnico español Ismael Rescalvo, quien este sábado tuvo una confrontación con un periodista en la rueda de prensa posterior al juego.

¿Qué pasó?

Tras ser interrogado por la autocrítica y el juego de su equipo, Rescalvo estalló y no dudó en expresar su enojo, inicialmente negándose a responder, hasta que se le enseñara un carné de periodista de parte de quien lo interrogó.

“No tengo ninguna duda que la primera persona que es autocrítica soy yo, ¿Eres periodista?, a ver tu carné, tu carné de periodista, enséñame tu carné”, le manifestó inicialmente el entrenador español, quien luego manifestó a los presentes: “Está preguntando como hincha”.

Pero la situación no terminó ahí, pues el técnico del Tolima argumentó: “Yo soy entrenador y yo respondo a quién quiero, si él me demuestra que es periodista, yo sin ningún reparo le respondo todas las preguntas que me quiera hacer”.

Finalmente, accedió a responder, aprovechando para cuestionar al periodista: “36 puntos en el torneo, ¿Te parece que jugando mal, un equipo consigue 36 puntos y ser el cuarto equipo con más goles del torneo?, te pregunto: ¿Crees que América hoy tuvo suerte?“.

Otras respuestas de Rescalvo

Sensaciones tras el empate

“Esa sensación de decepción, sobre todo por cómo se desarrolla el partido, teníamos el partido encaminado, sentíamos que teníamos al rival controlado, no habíamos tenido amenaza en ningún momento del partido. Lastimosamente, esa situación nos ha hecho perder los dos puntos. El equipo ha hecho un gran partido desde la exigencia física, veníamos de un gran partido, el equipo mereció ganar el partido”.

¿Ha pensado dar un paso al costado?

“Sabes lo que me ha costado llegar aquí, como para ahora bajar de mi cabeza. Los entrenadores estamos hechos de una pasta especial y estos momentos son habituales en el fútbol y todos los entrenadores estamos preparados para esto. Lo importante ahora es entender esta situación y aprender de ella. Asumo esta responsabilidad como líder del equipo, mañana nos levantaremos y prepararemos el partido del día jueves”.

¿Cómo va el Grupo A?

Tras el resultado en Ibagué, América se encuentra al comando del cuadrangular con 5 puntos; seguido por el Medellín con 4 unidades, el Tolima con 2 y el Junior con un solo punto. Este domingo se miden en el Metropolitano barranquilleros y antioqueños, para completar la fecha 3 del cuadrangular.