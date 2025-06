Calarcá en Quindío celebra 139 años de fundación con una edición más de la Fiesta Nacional del Café

Armenia

Hasta el próximo puente festivo 30 de junio se llevarán a cabo diferentes actividades culturales, recreativas y artísticas en el marco de las fiestas aniversarias de Calarcá.

El alcalde municipal, Sebastián Ramos dijo que no solo es la invitación a los eventos sino también a que conozcan de la gente, gastronomía y paisajes.

Asimismo, destacó que entre los principales eventos se encuentran los desfiles del paisaje cultural cafetero, desfile y concurso del Yipao, festival nacional de tunas entre otros.

Además, exaltó que están articulados con la Policía del departamento puesto que han reforzado con 100 uniformados y contarán con un pelotón del batallón de alta montaña del Ejército para garantizar la seguridad en esta temporada de fiestas.

Cabalgata infantil y nacional este puente festivo

Por otro lado, este sábado 21 de junio a partir de las 12:30 del mediodía se llevará a cabo la cabalgata infantil donde más de 3 mil niños participarán con sus “Caballitos de Palo”.

A las 3 de la tarde será la cabalgata nacional donde el alcalde del municipio sostuvo que establecen las medidas para garantizar el bienestar de los caballos y evitar cualquier situación que pueda afectarlos en medio de la actividad.

El mandatario reconoció que no está de acuerdo con las cabalgatas, pero respeta a quienes la realizan y fue claro que no falta que se pueda generar alguna situación anómala por eso estarán muy atentos para que se cumplan con los requisitos como no poner bafles a los caballos.

También dijo que estarán con los veterinarios de la alcaldía desde muy temprano de ese día sábado haciendo la revisión de cada uno de los equinos que participarán de la actividad para verificar sus condiciones.

Entre los artistas invitados para los conciertos en el marco de las festividades que serán el próximo puente están Jhonny Rivera, Yelsid, Adolescentes Orquesta y Diablitos del Vallenato.