El Quindío está de fiesta, Circasia, La Tebaida y Filandia celebran este fin de semana

Tres municipios del Quindío están de fiestas este fin de semana, con actividades artísticas, culturales y conciertos

Circasia

Las fiestas de la libertad, el municipio de Circasia celebra 140 años de fundación con una variada programación este fin de semana donde se resaltan los conciertos.

Conciertos

Maelo Ruiz: viernes 16 de agosto 11:00 p. m. en la tarima del sector de la galería.

Jean Carlos Centeno: sábado 17 de agosto 10:00 p. m. en la tarima del sector de la galería.

Chico Jaramillo: domingo 18 de agosto 10:00 p. m. en la tarima del sector de la galería.

Desfile y concurso del Yipao: lunes festivo 19 de agosto, saldrá de la Virgen a la 1:00 p. m. y llegará a la tarima del sector de la galería.

La Tebaida

El edén tropical del Quindío, celebra los 108 años de fundación desde hace una semana, pero las actividades más importantes se llevarán a cabo el puente festivo, donde también se resaltan los conciertos.

Conciertos

El viernes 16 de agosto, el legendario salsero Maelo Ruiz

El sábado 17, el Cuarteto Imperial y Yeison Jiménez

el domingo 18 el parque principal contará con música popular, bolero y tango de la mano de “Yo Me Llamo Julio Jaramillo” y Luisito Muñoz.

La festividad culminará el lunes 19 con una Noche de Humor protagonizada por Don Jediondo

Filandia

La colina iluminada del Quindío o hija de los andes celebra los 146 años de fundación, y aunque la fecha de fundación es el 20 de agosto se adelantan este fin de semana las actividades.

El alcalde de Filandia Duberney Pareja “Filandia me encanta y enamora no es solamente un nombre es verdaderamente es una realidad el municipio de Filandia el municipio más hermoso que tenemos en Colombia no es en el departamento del Quindío es en Colombia por qué razón por nuestra seguridad nuestra tranquilidad y nuestras fiestas, el Yipao será el sábado.

Conciertos

Viernes 16 agosto, la presentación de Luis Alfonso y los artistas locales, Juan Raigoso Alex y su banda.

Sábado 17 agosto

El mandatario explicó que “vamos a tener en la noche la noche de mujeres única en Colombia, dónde vamos a tener a Dora Libia, Jenny López la esposa de Johnny Rivera y Sarita Mendoza una mujer espectacular de Del Valle y los diablitos vallenatos

Domingo 18 de agosto

Día del campesino y en la noche la presentación de Hernán Darío y los muchachos decentes

Lunes 19 de agosto

Velada de elección y coronación del reinado del canasto

