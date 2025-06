Gremios de Caldas piden respuestas sobre el futuro de la Autopista del Café

Manizales

La entidad, que congrega a 18 gremios de Caldas, reitera su preocupación por el poco tiempo restante para la finalización de la concesión actual que administra la vía interdepartamental. Hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional, y particularmente al Ministerio de Transporte, para que se tomen las medidas pertinentes y se agilice el proceso.

Mónica Londoño, es la directora ejecutiva del Comité Intergremial del departamento y destaca que están de acuerdo con el modelo de concesiones como administrador de las vías pero si se requiere un desarrollo equitativo para los tres departamentos.

“Precisamente el interés de mandar este oficio es el silencio que hemos tenido en estos últimos meses por parte del Ministerio de Transporte, la ANI y también del estructurador. Todos sabemos que la concesión vial autopista del café vence en febrero del año 2027. Es una fecha que es cercana, que sabemos que es en un cambio de gobierno, pero que desde ahora se debe empezar a hacer la socialización en las regiones”, destacó la líder gremial.

La propuesta de Concesión

Según el Gobierno Nacional, en este momento están trabajando en una nueva propuesta de concesión, la cual debe ser presentada al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para su evaluación, antes de ser socializada con las comunidades y actores territoriales. Sin embargo, hasta la fecha, se desconocen los contenidos técnicos, financieros y contractuales de esta propuesta, así como la fecha prevista para la reunión de socialización, que, según conversaciones previas, estaba programada para febrero de este año y no se realizó.

“Recordemos que venimos hablando desde finales del 2023 y en el 2024 muy fuerte sobre qué es lo que quiere Caldas para el desarrollo vial y esa conectividad, esperábamos que en estos últimos meses se realizara esa socialización, pero lo único como que hemos recibido es silencio”, destacó Mónica Londoño.

Sin respuestas

Destacó que la preocupación más grande es porque aún no hay respuestas ni se conocen las nuevas propuestas y que la discusión se ha venido aplazado, lo que deja sin tiempo el proceso de presentación de las iniciativas de la concesión de la vía que une a las tres capitales del eje cafetero.

Juan Sebastián Gómez, congresista caldense, destacó que parte de los atrasos y la falta de respuesta es el cambio constante en los gabinetes ministeriales por lo que el acercamiento a esas dependencias es difícil.

“Yo entiendo la alerta, nosotros lo venimos diciendo, estuvimos hace un par de meses en una audiencia pública con los nuevos funcionarios del ministerio, porque esto ha sido un verdadero desastre, el cambio de funcionarios ha torpedeado todos los procesos y hoy estamos altamente preocupados porque ya deberíamos haber surtido el espacio de socializaciones conforme a la ley para que todos los caldenses, risaraldenses y quindianos, ya conocieran cuál es la nueva propuesta y pudiéramos estar discutiendo sobre ella, pero a este momento no conocemos la propuesta real del gobierno”, destacó el representante a la Cámara por Caldas.

Por lo tanto, desde los gremios caldenses solicitan que el proceso se reactive con urgencia y que se entregue información sobre el estado actual del análisis por parte del Ministerio y la ANI, frente a lo que destacan que la infraestructura vial del Eje Cafetero no puede permitirse entrar en una etapa de incertidumbre.

La petición especial de Caldas

Caldas es el departamento con la mayor concentración de peajes en su territorio. Por esta razón, el Gobierno local, los gremios, empresarios y políticos han solicitado reiteradamente la eliminación de varios de ellos, sin obtener respuesta hasta la fecha.

“Nosotros no somos enemigos de la concesión, lo único que estamos pidiendo es una concesión justa, porque tampoco lo que queremos es el quedar en manos de Invías, para que así no nos pase nada en el eje cafetero y sigamos como estamos , con peajes y sin nuevas obras, pero sigue el mismo silencio, es que Caldas tiene cinco peajes, pero lo más grave es que tiene tres peajes intermunicipales. Nosotros no nos estamos oponiendo a los peajes interdepartamentales, pero no nos están proponiendo nuevas obras”, destacó el congresista.