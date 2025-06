Posiciones encontradas de congresistas de Boyacá por la aprobación de la Reforma Laboral

Tunja

El Representante a la Cámara del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca celebró la decisión y calificó como un triunfo para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

¡Ganó el pueblo trabajador! Tras años de abusos y contratos indignos, se aprueba la jornada diurna entre 6 a.m. y 7 p.m., el recargo del 100% para domingos y festivos, y se elimina la cotización por horas. ¡Vuelve El Trabajo Digno! Este triunfo es de quienes marcharon, resistieron y no se cansaron de exigir lo justo. ¡Sí se puede cambiar el país cuando el pueblo se une!, aseguró Suárez Vacca en sus redes sociales.

Así mismo la senadora de la Alianza Verde, Carolina Espitia celebró la decisión que se tomó en la plenaria del Senado.

En su cuenta de X publicó: “Avanza la Reforma Laboral en el Senado. Dimos un paso más en la construcción de un país con trabajo digno y mejores oportunidades. Votamos positivo a los artículos de: Formalización laboral de aprendices del SENA, garantizando apoyo de sostenimiento y seguridad social. Formalización progresiva de las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras oficiales, reconociendo su labor esencial en el cuidado de la niñez. La formalización laboral es justicia social. Seguimos legislando para dignificar el trabajo en Colombia”.

El Representante de la Alianza Verde, Wilmer Castellanos aseguró que desde su curul aportó propuestas que se incluyeron en el texto y anunció que seguirá trabajando para que la legislación laboral esté a la altura de lo que merecen los colombianos.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, criticó la decisión y anunció efectos negativos para los colombianos.

“La aprobación de la reforma laboral no es una victoria: no crea empleo, excluye a los jóvenes y agrava la crisis. No hay nada que celebrar”, advirtió.

En ese mismo sentido se pronunció el Representante del Centro Democrático, Eduar Triana quien aseguró que, la “reforma laboral” que aprobó el Senado no es progreso: es populismo disfrazado de justicia social. Más costos para empleadores, menos empleo formal. ¿El resultado? Empresas cerrando y jóvenes sin oportunidades”.