Nuevo jalón de orejas del Presidente Petro a su gabinete por baja inversión en regiones

El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte crítica contra su propio gabinete por el ínforme de ejecución presupuestal del Plan General de Inversiones. El mandatario cuestionó la baja inversión en departamentos como Chocó, una de las regiones con mayor votación a favor del Pacto Histórico en 2022.

“¿Qué es esto? ¿Por qué me tienen a Chocó así abandonado si fue el 80% de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo. No puedo seguir así”, aseguró Petro.

#POLÍTICA. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado de atención a su gabinete por la poca inversión en zonas como Chocó.



El llamado de atención ocurrió durante el consejo de ministros. En el que se presentó el cuadro de ejecución por sectores del presupuesto nacional. Según los datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), sectores como Igualdad y Equidad, Interior, Presidencia, Salud y Hacienda registran una ejecución por debajo del 5 %.

Petro acusó a algunos sectores de su administración de actuar como si fueran parte de gobiernos anteriores:

“Mire cómo hemos premiado a los gobernantes de la oposición. Y nos organizan golpe. Están financiando el golpe, amigos… como si ustedes fuesen Duque o el gobierno de la oligarquía”.

El mandatario aseguró que la tecnocracia ha saboteado el cumplimiento de las metas del Ejecutivo, citando el caso del Ministerio de Transporte:

“La tecnocracia del Mintransporte hizo todo lo contrario del gobierno. Una trampa completa, por eso saqué a la ministra. Pusieron a ese señor Aristizábal en INVIAS, en Valle del Cauca, y fue a quien yo denuncié en el cartel de Odebrecht. El que le dio la licitación en el gobierno de Uribe”.

Petro también criticó el manejo del programa Jóvenes en Paz, afirmando que su implementación no ha cumplido el objetivo de prevenir el reclutamiento y la violencia juvenil.

“El jovencito que disparó contra Miguel Uribe entró al programa. Se salió, nunca fue a clase, los profesionales dieron su informe… pero si hubiéramos hecho ese programa como lo propusimos, era para que no hubiera ese tipo de jóvenes”.