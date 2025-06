“El gobierno no deja votar la reforma laboral, solo están quemando tiempo”: Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano expresó en entrevista con 6AM de Caracol Radio su preocupación y molestia por las continuas dilaciones en la votación de la reforma laboral en el Senado. Lozano afirmó que el Gobierno Nacional parece más interesado en prolongar el proceso legislativo con fines políticos, que en aprobar una ley que beneficiaría de manera directa a millones de trabajadores colombianos.

“Estamos a contrarreloj. La legislatura termina este viernes y quedan solo doce artículos por votar. Sin embargo, el Gobierno sigue quemando tiempo y postergando decisiones. La semana pasada, perdimos día y medio con la excusa de buscar acuerdos, y al final esos acuerdos no se honran. Lo mismo ocurrió ayer: se lograron consensos en reuniones con los ministros y el Pacto Histórico, pero después simplemente dijeron ‘ya no’”, denunció la senadora.

Reforma laboral: ¿una herramienta justa o una ficha de campaña?

Lozano, quien ha sido una de las principales defensoras de la reforma, aseguró que se trata de una ley justa, con beneficios concretos para trabajadores como las empleadas del servicio doméstico, quienes actualmente no tienen garantizada la jornada laboral de ocho horas.

“Hoy, por ley, ellas deben trabajar diez horas sin que se les paguen horas extra. Esta reforma les reconoce un trabajo digno. Son medidas que mejoran directamente la vida de la gente”, sostuvo.

La senadora también cuestionó la aparente estrategia del Gobierno de no permitir que se termine el trámite legislativo a tiempo, lo que abriría la puerta para impulsar una consulta popular, algo que, según ella, tiene motivaciones electorales más que sociales. “Pareciera que al Gobierno le conviene más que la reforma no se apruebe ahora, para poder seguir en campaña con el tema. Pero nosotros en el Congreso tenemos una responsabilidad y no podemos permitir que se imponga la lógica electoral sobre el bienestar ciudadano”, sentenció.

Detalles técnicos y avances en el Senado

Según Lozano, gran parte del articulado de la reforma ya ha sido aprobado tanto en Cámara como en Senado, y muchos artículos son idénticos en ambas corporaciones. “Hay por lo menos 39 artículos que están tal cual, y algunos más en los que simplemente se ajustó la redacción para mejorar su claridad o precisión”, explicó.

Uno de los puntos más debatidos ha sido la implementación de los recargos nocturnos a partir de las 7:00 p.m., lo cual generaría un pago adicional de aproximadamente $2.166 por hora trabajada.

Aunque hay consenso sobre la medida, algunos sectores piden que su implementación para microempresas (de 1 a 10 empleados) se posponga hasta que se adopte un plan de alivio tributario. “Eso se puede hacer perfectamente en los seis meses de gracia que da la ley. Es decir, hay tiempo para construir ese tratamiento diferencial”, argumentó.

Consulta popular y “decretazo”: posibles interferencias

Respecto al posible impacto de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro y del denominado “decretazo”, Lozano fue clara: “El Senado ha decidido no dejarse provocar ni distraer. Nuestra tarea es aprobar la reforma laboral y no caer en juegos políticos que solo dilatan el proceso”.

También cuestionó la incoherencia del Gobierno en el tratamiento a las microempresas. “En la reforma tributaria votamos un tratamiento diferencial para ellas, pero el Gobierno lo objetó. Ahora que les conviene políticamente, sí lo proponen. Esto demuestra que no hay una línea clara, solo una estrategia de desgaste”, afirmó.

Una invitación a legislar pensando en la gente

Finalmente, la senadora hizo un llamado a sus colegas y al Gobierno a priorizar el interés ciudadano sobre las pugnas políticas. “No se trata de ganar o perder una votación. Se trata de aprobar una reforma que mejora la vida de millones de colombianos. Lo que necesitamos es votar ya. Si seguimos dilatando, no solo se pierde esta legislatura, sino también la oportunidad de darle a la gente una ley laboral más justa y actualizada”.

Angélica Lozano insistió en que el Congreso está listo para votar y que cada hora que se pierde es una oportunidad menos para avanzar en derechos laborales fundamentales. “O sacamos una ley justa de aquí al viernes, o quedamos en lo mismo de siempre: discursos, promesas y campañas”.