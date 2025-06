Liga colombiana 2025: contundente veredicto de la IA sobre el finalista del ‘grupo de la muerte’

Mientras el Grupo A quedó definido a falta de una fecha para terminar la fase de cuadrangulares, y dejó a Independiente Medellín como el primer finalista, el Grupo B llega a la quinta jornada mucho más apretado. Sin embargo, podría quedar listo si se dan una combinación de resultados.

Millonarios lidera la zona con 6 unidades y se vale del punto invisible para ubicarse en ese lugar, además de contar con esa ventaja, que puede terminar siendo definitiva. Por su parte, Santa Fe es segundo con los mismos 6 puntos, y detrás viene Nacional con 5 y Once Caldas con 3, por lo que los cuatro equipos tienen opciones de meterse en la final de la Liga colombiana.

¿Cómo podría quedar definido el Grupo B este lunes?

Este lunes se disputa la quinta jornada del Grupo B y solo hay una combinación para que quede definido. Millonarios tiene que ganarle en Medellín a Nacional para llegar a 9 unidades, y que Once Caldas le gane a Santa Fe en Bogotá, para que así el Embajador se vuelva inalcanzable en el primer lugar y se enfrente con el conjunto Poderoso por el título.

De presentarse otros resultados, todo se decidirá en la última fecha, que tendrá lugar el jueves 19 de junio, en horarios simultáneos (8:15: p.m.). Millonarios recibirá a Santa Fe en el clásico capitalino y en Manizales, Once Caldas se enfrentará con Atlético Nacional.

Pos Equipo Puntos DG 1 Millonarios* 6 +1 2 Santa Fe 6 0 3 Nacional 5 0 4 Once Caldas 3 -1

La predicción de la Inteligencia Artificial sobre el finalista del Grupo B

La Inteligencia Artificial se ha vuelto una herramienta útil para, partiendo del análisis de las situaciones, realizar predicciones sobre algunas situaciones. En este caso, en Caracol Radio se le preguntó a Copilot y Gemini, y dieron el veredicto del finalista por el Grupo B.

Ambos destacan el hecho de que los cuatro equipos siguen con vida, así como lo apretado que está la disputa por ser finalistas. Copilot postuló a Millonarios como finalista, partiendo de la ventaja deportiva del punto invisible: "En caso de empate en puntos con otro equipo, automáticamente se quedaría con el cupo a la final. Esto refuerza su posición como favorito para avanzar, especialmente si logra sumar en los partidos restantes“, se lee en el chat.

Por el lado de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, calificó el Gruo B como el “de la muerte” y también se decantó por Millonarios:“Considerando la ventaja de Millonarios en la tabla (aunque mínima) y el hecho de que cierran en casa contra Santa Fe, y también que han logrado mantener una racha de empates que los ha mantenido invictos, creo que Millonarios tiene la ligera ventaja para ser el finalista del cuadrangular B“, fue su predicción.

No obstante, ambas hacen menciones especiales para Santa Fe y Nacional, que cuentan con posibilidades. En el caso del Cardenal, depende de sí mimos ganando los dos juegos restantes y que Millonarios no sume de a tres en Medellín, mientras que el Verdolaga deberá ganarle al Embajador y que Santa Fe no supere a Once Caldas. El albo, con 3 puntos, la tiene más complicada para avanzar.