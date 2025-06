Jhony Ramírez denunció insultos a él y su familia la última vez que visitó el Atanasio Giradot

Jhonny Ramírez, mediocampista con pasado en Millonarios, donde fue campeón en 2012 de la estrella 14, estuvo en diálogo con Caracol Deportes Sábado y habló sobre lo que significa jugar contra Atlético Nacional.

Además, también confesó que la última vez que asistió al Estadio Atanasio Girardot para un partido entre verdes y azules, recibió insultos por ser simpatizante de Millonarios. Finalmente, dio un contundente mensaje sobre el deporte en Colombia.

Primer recuerdo de Millonarios vs. Atlético Nacional

“Partidos muy interesantes, con ambas hinchadas queriendo ganar, con mucha presión hacia nosotros los jugadores para entregarlo todo y que sin duda no se compara con ningún otro clásico en Colombia”.

¿Quién llega mejor al partido?

“Lo que siento y vi en la fecha anterior fue que dejaron revivir a Atlético Nacional, es un equipo complejo, ganador y que siempre marca diferencia en estas instancias. Será un trabajo duro para Millonarios en Medellín, el mayor problema que tienen es no capitalizar las oportunidades frente al arco, los jugadores deben llenarse de madurez para enfrentar estos partidos”

Sobre el partido clave de la fecha 5 de los cuadrangulares

“Nacional tiene una mística, un algo que no tiene otro equipo en Colombia, que siempre gana en estas instancias. Cuenta con jugadores mayores, maduros y con campeonatos encima; yo confío en que Millonarios pueda hacer un buen trabajo y entienda la responsabilidad que tiene con ese partido”.

Malas experiencias de Jhonny Ramírez en el Estadio Atanasio Girardot

En la final de Copa Colombia 2013, nos recibieron (a Millonarios) con balines llegando al estadio y la última vez, en los cuadrangulares del 2024, asistí como aficionado con mi familia, sin ninguna prenda alusiva a ningún equipo y aun así, los hinchas de Nacional nos insultaron, diciéndome “rolo hijueputa”.

El deporte en Colombia

“En Colombia no preparan al deportista para nada, ni como debe ahorrar, ni como cuidar sus finanzas, ni como alimentarse; tampoco existe ningún acompañamiento. Yo en la Selección Sub-20 me rompí el cruzado y nadie me acompañó…”

¿Qué sensaciones le da Nicolás Arévalo y Dewar Victoria?

“Son la base del torneo que han venido disputado, por su solidez, su inteligencia y su orden. Si no fuera por ellos, el equipo no funcionaría, desde que juegan ambos, Millonarios encontró un equilibrio”.