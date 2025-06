Delincuentes llegan al Quindío alquilan apartamentos turísticos para planear atracos: Policía

Armenia

En el Quindío, la Policía alerta porque delincuentes están llegando a cometer delitos utilizando la aplicación Airbnb para alquilar casas o apartamentos turísticos que no exigen registro de visitantes y por eso incrementarán los controles en esta temporada de vacaciones de mitad de año.

Esta alerta ya la había dado a conocer las directivas de Cotelco en el Quindío, y ratificadas por la secretaria de turismo del departamento y ahora confirmada por el comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta durante el lanzamiento del plan de seguridad turística para las vacaciones de mitad de año.

Alquiler de apartamentos turísticos para delinquir

El comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta “Hemos tenido, un hecho que se ha generalizado frente a los últimos acontecimientos que las personas que vienen a hacer daño al departamento, en términos principalmente de atracos, no son de acá.

Y cuando el desarrollo de la investigación va avanzando, pues lo que hemos visto es que han alquilado apartamentos a través de plataformas como Airbnb.

Llamado

El comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta explicó “el llamado fundamental en dos aspectos, uno, digamos, las empresas de vigilancia, con ellos tenemos una red de información, una red de cooperantes muy importante, una red de apoyo muy importante que nos ha permitido, digamos, desde esos hechos ya empezar a generar unas alertas tempranas y son básicas.

Alertas tempranas

No es lo mismo que llegue una familia con sus hijos, una pareja a que lleguen dos o tres personas que evidentemente uno puede notar que no son de acá, que no tienen características morfológicas ni acento de acá, esto tiene que llamar la atención y hemos hecho ese llamado a todas las empresas de vigilancia.

Pero también lo hacemos en este momento las personas que de manera particular se dedican a esto para que nos informen, nos alerten. Ya hicimos un trabajo con algunos de los propietarios de sectores rurales de casas de campo que las alquilan durante esta temporada vacacional, porque eso también digamos les garantiza a los propietarios algo de seguridad, y es que nos den aviso, a quién les está alquilando estas propiedades, qué personas van a llegar, cuántas personas van a llegar y de esta manera poder ser anticipativos y no actuar posterior a los hechos, sino que podamos generar acciones de prevención.

Seguridad en vacaciones

Hemos dispuesto de toda la capacidad de nuestros funcionarios, hombres y mujeres, más de 1900 en todo el departamento, en todas sus especialidades volcados a garantizar que esta temporada de mitad de año esté garantizada la seguridad desde la policía comunitaria, infancia, adolescencia, turismo, Gaula, inteligencia, seccional de tránsito y transporte de personas vamos a tener.

Así que eso implica que toda la capacidad de la policía, inclusive gente que estaba con vacaciones, que vamos a tener que suspenderle sus vacaciones, sus permisos para para que podamos garantizar un pie de fuerza, por lo menos mínimo necesario, garantizar presencia y seguridad en el departamento.