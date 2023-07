Preocupación por el aumento de la para hotelería en Armenia y el Quindío: Cotelco

Armenia

Desde el Quindío, los hoteleros hacen un llamado de alerta al gobierno nacional por el incremento de la para hotelería en especial por el aumento del arrendamiento de apartamentos como hospedaje afectado el sector formal.

Y es que en el reciente observatorio turístico de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío los datos sobre la ocupación hotelera dan a conocer un incremento en los llamados apartamentos turísticos.

Datos de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio entrevisto a 1600 turistas en la pasada temporada turística de mitad de año, los datos revelaron que el 63% de los encuestados se hospedaron en el departamento del Quindío, de ese número el 36.3% en hoteles urbanos, el 23.8% en casas de familiares y/o amigos, el 22.8% en alojamientos rurales, 9.6% en hostales y el 6.3% en apartamentos turísticos.

El director ejecutivo de Cotelco en el Quindío, Eduardo Mejía explicó que “es muy preocupante, un incremento desaforado, el fenómeno de Cartagena y Santa Marta, lo estamos viviendo muy de cerca en la región, y eso provoca que la economía no se beneficie como debería, porque los apartamentos no están cobrando IVA, no están facturando, las personas no salen a comer, sino que lo hacen dentro del lugar”

Y agregó “es necesario revisar cómo se está entregando el registro nacional de turismo, RNT, porque ya los requisitos son muy básicos, pero también modificar el código de policía para que los uniformados puedan realizar los controles y cerramientos si están ejerciendo la para hotelería, porque en este momento solo lo puede hacer un inspector de policía”

¿Cuáles son los resultados de la temporada vacacional de mitad de año en el Quindío?

Alerta por proliferación de ‘parahotelería’ en el Quindío