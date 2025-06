Sergio Higuita y Santiago Buitrago podrían darle duro golpe a Pogacar en el Critérium Dauphiné 2025

🏔 2ème derrière 🇨🇴@HiguitSergio à la Madeleine, 🇨🇴@SantiagoBS26 passe en tête au col de la croix de Fer... devant son compatriote. Les deux Colombiens sont à égalité en tête du classement du meilleur grimpeur avec 27pts! 🔵⚪️



🏔 2nd behind 🇨🇴@HiguitSergio at the Col de la… pic.twitter.com/E3UhvveBJv