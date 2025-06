Habla conductor que habría participado en atentado contra Miguel Uribe: “Me daban 5 millones”

JUSTICIA

Este 14 de junio se cumple una semana del atentado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe en el barrio Modelia en el occidente de Bogotá.

Mientras Uribe permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Clínica Santa Fe, la Fiscalía General de la Nación ha avanzado con el análisis de al menos mil horas de video y hay 200 peritos que adelantan labores de policía judicial.

A la fecha, el ente acusador ha logrado la judicialización de dos personas y ha hecho interrogatorios a varias personas que aparecen en cámaras de seguridad.

AME5950. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/06/2025.- Fotografía de una imagen del senador Miguel Uribe en medio de velas puestas en un altar frente al hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, este sábado en Bogotá (Colombia). Los colombianos saldrán este domingo a las calles para rechazar la violencia y apoyar la democracia tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay hace una semana, y la oleada terrorista que dejó ocho muertos y más de 80 heridos en el suroeste del país. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda Ampliar

Carlos Eduardo Mora González sería el conductor de los sicarios

Carlos Eduardo Mora González, es el conductor de un vehículo tipo Chevrolet Spark Gris que aparece en varias cámaras de seguridad. Mora se entregó voluntariamente ante las autoridades el pasado 12 de junio e inmediatamente fue capturado.

De acuerdo con interrogatorios adelantados por la Fiscalía, fue quien presuntamente participó dos días antes en la logística del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito.

De acuerdo con el interrogatorio revelado por la Revista Semana, Mora González fue contactado por un hombre conocido como “El Costeño”, conocido de un amigo “El churco” que vive en Ecuador.

“Todo esto empezó el día viernes 6 de junio de 2025, cuando yo estaba trabajando en la aplicación InDrive y me encontraba en Soacha, San Antonio (…) recibí un mensaje por WhatsApp a mi número, me lo envió el Costeño, que es una persona que conocí hace una semana más o menos y me lo presentó un amigo que está en Ecuador; a él le dicen Churco”, indica el interrogatorio conocido por la Revista Semana.

Le ofrecieron 5 millones para participar en el asesinato

Según Mora, de nacionalidad Venezolana, le ofrecieron 5 millones de pesos por servir como conductor, recorrer el barrio de Modelia y transportar al joven sicario de 15 años.

“Me dijo que iba a hacer una operación de meterle plomo a alguien, que si yo le servía de patrulla me daba 5 millones. Me dijo que era a las 4:30 en Modelia, pero no me dijo quién era la persona ni nada”, dijo Mora en interrogatorio con la Fiscalía.

Además, Mora escuchó una conversación entre “El Costeño” y el joven sicario, en la que le ofrecía 20 millones de pesos para matar al senador Miguel Uribe.

Una mujer conocida como “Gabriela” entra en el atentado

Asimismo, el conductor habría presenciado al interior del carro cuando la pareja de “El Costeño”, una mujer conocida como “Gabriela”, le pasa el arma tipo Glok 9mm a el sicario.

“El chino se monta adelante, el Costeño y la china atrás, ahí es cuando la muchacha saca el arma que la llevaba en la cintura, se la pasa al Costeño y se la pasa al chino. La muchacha le dice que se quite la chaqueta y la gorra”, dicen las declaraciones de la Revista Semana.

A la fecha, Mora está en las instalaciones del Bunker de la Fiscalía. Se le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento preventiva de la libertad en establecimiento carcelario.