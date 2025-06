Todo listo para la Media Maratón de Córdoba: conozca los cierres viales programados

Montería

La primera edición de la Media Maratón de Córdoba, que se realizará este domingo 15 de junio como acto inaugural de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería, modificará temporalmente la movilidad en el centro de Montería.

Las autoridades anunciaron un plan de cierres viales escalonados que se extenderán hasta las 9:30 a.m., con el objetivo de garantizar la seguridad de los más de 3.500 participantes inscritos.

El recorrido, organizado por Indeportes Córdoba, concentrará atletas de Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y otras ciudades de la región Caribe y el Eje Cafetero.

La competencia partirá a las 5:00 a.m. desde el Parque de Bolívar (carrera 3 con calle 27) e incluirá tres distancias: 5K, 10K y 21K, lo que exigirá el cierre progresivo de siete corredores viales principales.

Restricciones viales

Como medida previa, este sábado 14 de junio a partir de las 2:00 p.m. se restringirá el paso por la calle 27 entre carreras 3 y 4 para el montaje del arco de salida. El domingo, los cierres iniciarán simultáneamente a las 5:00 a.m. en la carrera 2 (entre calles 27 y 20) y la avenida 1 con carrera 1 (calles 20 a 41), este último con apertura prevista para las 7:00 a.m.

La Avenida Circunvalar presentará las afectaciones más prolongadas: su calzada oriental permanecerá cerrada desde las 5:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. entre la carrera 2 y la glorieta a Cereté, mientras que el tramo hacia la calle 27 tendrá restricciones hasta la misma hora. Paralelamente, la calle 41 (desde carrera 2 hasta la glorieta vía Arboletes) y la carrera 2 (entre calle 41 y Circunvalar) reabrirán a las 7:30 a.m.

La Secretaría de Tránsito implementará desvíos por vías alternas para minimizar el impacto vehicular durante las cuatro horas de operación máxima previstas.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternativas, especialmente quienes transiten por el sector del Parque de Bolívar, donde persistirán cierres hasta las 8:30 a.m. en la calle 27 (entre Circunvalar y carrera 4) y hasta las 9:30 a.m. en la carrera 2 (calles 27 a 20).

Este operativo especial de movilidad busca equilibrar la celebración del evento deportivo, el más masivo en la historia reciente del departamento, con la circulación habitual de la ciudad. Las autoridades aseguran que los cierres fueron diseñados para afectar el menor tiempo posible cada corredor, priorizando la reactivación escalonada de vías según las distancias de cada categoría.