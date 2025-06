¿Gustavo Florentín abandonó a Águilas Doradas? El técnico paraguayo confesó lo qué pasó

El técnico paraguayo Gustavo Florentín tuvo un amplio, pero fugaz paso por el fútbol colombiano. El entrenador llegó para abril del 2024 a Deportivo Pasto, con el equipo Volcánico logró llegar hasta los cuadrangulares finales del segundo semestre de ese año. Sin embargo, para el 2025 fue contratado para Atlético Bucaramanga, donde las cosas no salieron de la mejor forma hablando de resultados y terminó pasando a Águilas Doradas, donde, según comentó él, fue una mala experiencia.

Este viernes 13 de junio, en el Vbar de Caracol Radio, Florentín se refirió sobre algunos temas polémicos. Además, también aclaró ciertos rumores y especulaciones. Finalmente, confesó haberse apresurado en su salida del equipo nariñense.

¿Qué se encuentra haciendo en estos momentos?

“Actualmente, me estoy dedicando a mis cosas personales. Yo tengo una empresa de inmobiliaria aquí en Paraguay y he estado al tanto de cualquier tema en eso, y también estar cerca de mi familia”.

¿Qué pasó en Atlético Bucaramanga?

“En Bucaramanga, teníamos mucha ilusión de que nos fuera bien, pero no hemos conseguido los resultados que habíamos propuesto e imaginado, la dirigencia quería impacto inmediato; a diferencia como en el Deportivo Pasto, que si tuvimos el tiempo para que nuestro trabajo se diera. Por otro lado, en Águilas Doradas fue una mala experiencia, es muy distinto dirigir desde el campo, a hacerlo en un palco”.

Sobre las polémicas declaraciones de Adalberto Peñaranda

“Yo no quiero polemizar, yo siempre digo que no hay mejor cosa que estar tranquilo. Yo nunca tuve inconvenientes en Bucaramanga, yo no tuve ningún problema, ni ningún roce, nada por el estilo, también le pregunté a mi cuerpo técnico si había existido algún inconveniente con el jugador y la respuesta fue que no. Quizás la molestia fue porque le comunicamos que no lo íbamos a tener en cuenta para nuestro proyecto”.

¿Usted dejó abandonado a Águilas Doradas?

“Jamás, jamás. No voy a entrar en detalles en ese tema, soy un profesional, no voy a faltar a la ética de mi profesión, ni a mis colegas y tengo la conciencia tranquila. Cuando pasó todo ese tema de Águilas, mi familia estaba presente”.

¿A usted le contrataron lo que pidió en Bucaramanga?

“Sí, vinieron jugadores que hemos solicitado, otros no, pero se entendía el porqué, había jugadores muy costosos y pasaban el límite económico del club. Si hay algo por cuestionar, son dos cosas, la primera es que algunos futbolistas vinieron tarde para la pretemporada y eso nos pasó factura; las cosas se pudieron hacer mejores. La segunda fue que nos dijeron que algunos jugadores ya estaban listos y al final se cayeron, eso interrumpió nuestro trabajo. Para mí Bucaramanga es una gran institución y que tiene una hermosa hinchada”.