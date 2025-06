Andrés Román confirma su estado de salud tras descompensación en partido contra Santa Fe por Liga

El pasado jueves 12 de junio, se enfrentaron Santa Fe y Atlético Nacional por la cuarta fecha de los cuadrangulares en la Liga Colombiana. El juego finalizó con victoria 2-1 para los antioqueños y se metieron en la pelea por ser finalistas del grupo B.

Andrés Felipe Román sufre una descompensación

El jugador de Atlético Nacional y la Selección Colombia fue titular con el club verdolaga y a los 11 minutos del primer tiempo, cuando el partido ya iba 1-0 a favor de los dirigidos por Javier Gandolfi, el lateral derecho no se sintió de la mejor manera y se le vio tambalearse hasta que cayó al césped.

Tras la mencionada situación, de inmediato, ambos cuerpos médicos de los equipos fueron a atenderlo, la ambulancia también recibió el llamado. No obstante, Andrés Felipe Román, logró recomponerse y ponerse de pie, pero por precaución fue sustituido.

🚨 ¡Andrés Felipe Román se desplomó en terreno de juego y después el jugador se puso de pie por sus propios medios! ¡El lateral tuvo que ser sustituido!



Se está a la espera de información oficial para saber el estado del jugador, además de conocimiento de la razón de su caída. pic.twitter.com/HsbUz19sCI — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2025

Parte de tranquilidad de Andrés Felipe Román

Una vez finalizado el compromiso y que Atlético Nacional lograra los 3 puntos, el futbolista habló en zona mixta y dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud. Esto expresó Román: “Bueno, ahí un poquito asustado, me imagino es un tema complejo, vamos a ver los estudios que dicen, pero ya me hicieron un electro y salió normal, esperemos a ver qué me dicen los médicos con otros exámenes que me van a hacer”.

🇳🇬🙏🏼 Andrés Román sobre lo que le sucedió en el juego Santa Fe-Nacional: “Estamos bien, esperar estudios que se van a hacer. Me hicieron un electro y todo normal”.https://t.co/g4kPB2d8vR pic.twitter.com/CEAblaE1bC — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 13, 2025

Además, de manera extraoficial y por un grupo de prensa que tiene el club verdolaga, también informaron sobre la situación: “El electro de Román salió ok. Está nuevamente en el banco”, esto fue algunos minutos después de la sustitución del futbolista.

Finalmente, recordemos que Andrés Felipe Román, cuando jugaba para Millonarios, tuvo la posibilidad de llegar a Boca Juniors, pero al momento de presentar los exámenes médico, se conoció que sufría de un problema en su corazón. Ahora, se espera que en las próximas horas Atlético Nacional de a conocer el parte médico oficial e informe si el jugador podrá terminar los cuadrangulares o se perderá lo que queda de campeonato.