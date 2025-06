¿Rodallega insultó a Morelos?: Declaraciones tras supuesta provocación en el Santa Fe-Nacional

El juego entre Santa Fe y Atlético Nacional, por la fecha 4 de los cuadrangulares de Liga colombiana, dejó de qué hablar. Fue victoria para el conjunto antioqueño 1-2, con un doblete de Alfredo Morelos, quien le dio un triunfo al club luego de seis partidos sin poder sumar de a tres. El Verdolaga llegó a 5 unidades y se metió en la pelea, con un Millonarios líder de la zona con 6, seguido por los Cardenales con las mismas unidades.

¿Hubo provocación por parte de Alfredo Morelos?

Nacional ganaba 1-2 al término del primer tiempo, cuando Alfredo Morelos controló el balón con un taco y luego pasó su pie izquierdo por encima del balón, para luego hacer un pase al centro; Hugo Rodallega fue a protestarle por supuesta provocación y el delantero Verdolaga se llevó una amarilla, además de terminar en gresca la situación con otros futbolistas implicados.

En zona mixta, Morelos se refirió a la situación que vivió y aseguró que Hugo Rodallega lo insultó, aunque entiende que también son cosas del fútbol.

“Si en el fútbol no podemos hacer jugadas, estamos jodidos. No lo hice para provocar a nadie, ni a un jugador de ellos, ni a la hinchada, estoy jugando mi fútbol, lo que sé, lo que he venido creando. Es una amarilla innecesaria. Me empezó a insultar (Rodallega), pero hace parte del fútbol también, a ellos les toco disfrutar en nuestra casa, hoy estamos victoriosos nosotros, felices del triunfo que nos va a dar la tranquilidad”, comentó el jugador, quien pasó la línea de los 200 goles como profesional.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre lo hecho por Alfredo Morelos?

Rodallega, quien marcó lo que fue el empate parcial para Santa Fe aprovechando un rebote, explicó lo sucedido y aseguró que le molesta cuando un jugador busca hacer “figuritas” que terminan en provocación, cuando va ganando el contrario.

“Lo que me molesta... Yo le decía, ‘nosotros fuimos a Medellín y ganamos y nosotros no nos burlamos de ellos’. No me gusta cuando un jugador va ganando y hace uso de eso, de figuritas, le dije que eso nos sirve. Le dije ‘seguí haciendo goles, lo tuyo es hacer goles’, si haces goles no me voy a molestar, que haga todos los goles que quiera, que nos meta 4-5 goles en un partido, pero que no se ponga a hacer esas figuritas, porque lo que hace es provocar. Ya después se salió de control cada uno defendiendo a los compañeros. Pero la invitación es a no burlarse cuando uno va ganando, hay que burlarse haciendo goles”, fueron las palabras del goleador Cardenal.