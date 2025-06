Ofrecen $50 millones por responsables del ataque contra estación de policía en Valdivia

Valdivia, Antioquia

La Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque con fusil perpetrado contra la estación de Policía del municipio de Valdivia, en el Norte de Antioquia, que dejó como saldo la muerte de la patrullera María Alejandra Vieda Almario, de 21 años que apenas llevaba tres meses prestando sus servicios a la institución.

El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, rechazó el asesinato de la uniformada: “Hago un rechazo contundente, ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquel que me dé información o que nos suministre información, que me permita la ubicación rápida y captura de estos criminales. Estamos de luto, pero esto no significa que vamos a bajar la guardia en contra de los criminales del país”.

El ataque armado tuvo más de 130 disparos contra la estación, de los cuales cuatro impactaron a la uniformada; dos en las extremidades inferiores, uno en el hombro y uno en el abdomen. Aunque fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en el municipio de Yarumal, falleció por la gravedad de sus heridas.

¿Quién perpetró el ataque?

Tras el ataque, las autoridades hallaron un presunto artefacto explosivo junto a una bandera del ELN, a pocos metros del parque principal de Valdivia, que posteriormente fue descartado por las autoridades.

La gobernación de Antioquia señaló a alias “Matías”, el cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, como el responsable del ataque, al ser uno de los criminales que operan en el municipio de Valdivia.

Alias “Matías” sería experto en el manejo de armas y explosivos, muchos de ellos instalados en la vía de Medellín hacia la Costa Caribe. Por información que permita su captura, las autoridades mantienen una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

El general Triana hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con el caso, entregando información que permita dar con el paradero de los responsables. Además, aseguró que tanto en el departamento de Antioquia como en otras regiones del país afectadas por el actuar de los grupos criminales, se mantendrá el esfuerzo para garantizar la seguridad a la población.