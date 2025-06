Designado del Presidente en Consejo Superior de UdeA asegura que no han pedido renuncia del rector( udeA )

Medellín, Antioquia

A través de un comunicado oficial, Wilmar Mejía, designado del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, se refirió a la reciente exigencia de renuncia del rector John Jairo Arboleda Céspedes, formulada por el representante de los egresados, Giovani Caro.

Mejía expresó respeto por la postura del consejero Caro, pero aclaró que esta no representa la posición oficial del Consejo Superior Universitario. Según indicó, la solicitud de renuncia no ha sido discutida ni consensuada por el pleno del órgano colegiado, por lo que no puede asumirse como una determinación institucional.

El representante presidencial insistió en que se deben evaluar de manera formal los resultados de la calificación de gestión del rector, conforme al marco normativo vigente en la universidad. Añadió que este proceso es clave para determinar si se requieren planes de mejora o acciones estructurales para afrontar la crisis que vive la institución.

Finalmente, Mejía hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener un diálogo constructivo y transparente, enfocado en soluciones que beneficien a la universidad y promuevan su estabilidad institucional.