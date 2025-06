En Nariño piden a las mesas de diálogo regional pronunciarse sobre violencia en Magüi Payán

Pasto-Nariño

Una grave denuncia realizaron comunidades de la zona rural del municipio de Magüi Payán en el departamento de Nariño, área en la cual se advierte la presencia de integrantes de estructuras armadas hoy en proceso de diálogo con el Gobierno, que podrían estar relacionados con hechos violentos como la muerte de cuatro campesinos.

Los sucesos a los que se hace referencia se dieron en un punto conocido como Tortuga Magaly el pasado 7 de junio, en donde las cuatro personas fueron ultimadas con arma de fuego y arma blanca.

El subsecretario de Paz y Derechos Humanos del departamento de Nariño, Alex González señaló que se han activado las alertas por posibles desplazamientos a raíz del episodio violento, pero que además se busca una respuesta de los grupos armados que están en diálogos de paz para que se pronuncien al respecto.

“Exhortamos tanto a Comuneros del Sur, como a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a reportarse sobre este hecho porque la comunidad de la cordillera nariñense está denunciando que son los grupos que están en la Paz los que están generando estas acciones en el territorio”

Según González la controversia surgió después de conocer varios videos presuntamente grabados en la zona en donde las personas fueron asesinadas, es en donde se observa una bandera del Frente Comuneros del Sur.

“Lo que exige la comunidad es un pronunciamiento de la mesa, nosotros no somos ni autoridad, ni judicial, ni policía para endilgar responsabilidad, pero sí tenemos que exigir una responsabilidad política sobre la mesa para que se pronuncie sobre los hechos y ojalá este proceso, particularmente frente a Comuneros del Sur, no tenga nada que ver frente a estos hechos, si no sería muy lamentable porque se asalta la buena voluntad, la buena fe y los buenos anhelos de paz que tiene el pueblo nariñense”: agregó.

Caracol Radio consultó a Roger Garzón, vocero del Frente Comuneros del Sur sobre estas denuncias ante lo cual afirmó que el grupo no tiene ninguna relación con hechos como el crimen del líder social de Ricaurte Aurelio Araujo y que es el Estado el que debe esclarecer el crimen. “Como frente en proceso de negociación estamos en la disposición de intercambiar el marco de la mesa con cualquier tipo de autoridad y si es necesario dar nuestra versión desde nuestro lado, pues estamos en esa disposición de aclarar también con las comunidades que también las conocemos y en ese espíritu de que haya un esclarecimiento allá”.

Frente a las denuncias de lo ocurrido en zona rural de Magüi Payán señaló que esa es una zona en disputa, sin control del Estado. “Los hechos que se hayan presentado y que atañe al Frente, estamos en la disposición a través de la mesa, si el frente me da las valoraciones, que no las tengo.. menciono nosotros no asesinamos a civiles, no hace parte y tampoco está en el espíritu de lo que de lo que estamos hablando, no tiene sentido estar hablando y estar haciendo ese tipo de cosas”: agregó.