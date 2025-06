En Bogotá se concentrarán los trabajadores que hacen parte de los sindicatos de Boyacá

Tunja

Trabajadores de los sindicatos realizarán hoy movilizaciones en seis capitales de Colombia en apoyo a la reforma laboral. Las ciudades en las que se cumplirán las movilizaciones serán Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

En Boyacá no se realizará ningún tipo de actividad, puesto que cerca de 400 trabajadores de los diferentes sindicatos del departamento se movilizarán en la ciudad de Bogotá.

“La movilización se va a realizar porque es una defensa a nuestras reformas, a la reforma laboral para todos los trabajadores de Colombia, para los campesinos, para las mujeres, para que se le devuelvan algunos derechos. Creemos que debemos estar ahí y debemos ponerle un poquito de atención a lo que está pasando en el país”, señaló William Ruíz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Boyacá.

Serán cerca de 400 trabajadores de varios sindicatos de Boyacá que se desplazan de Tunja, Sogamoso, Chiquinquira y Duitama a la capital del país.

“La idea es encontrarnos a las 8:00 de la mañana en la entrada de Bogotá y estar en el Parque Nacional sobre las 9:30 de la mañana. La concentración final será en la Plaza de Bolívar, vamos a hacer una movilización en paz por lo que está sucediendo a nivel nacional”, dijo Ruíz.

El presidente de la CUT en Boyacá señaló que en el departamento no se realizará ningún tipo de movilización.

“En Boyacá no tenemos programada ninguna movilización, todos los compañeros nos vamos a desplazar a Bogotá porque la convocatoria a nivel nacional es para seis ciudades del país, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira y Bucaramanga, entonces no, en Boyacá no vamos a hacer ninguna movilización”, aseguró William Ruíz.

El directivo de la Central Unitaria de Trabajadores en Boyacá hace un llamado para que la movilización se lleve a cabo de manera pacífica en todos los puntos de concentración en Colombia.