Ante el atentado al precandidato Miguel Uribe, ¿qué viene para el país?

En Hora20 un programa en medio de la incertidumbre y las oraciones por la salud del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe hablaremos de los efectos en el escenario político de este atentado, lo que significa para el país, para el arranque de la campaña política a la presidencia, así como la decisión de varios partidos de no asistir a las reuniones convocadas por el Gobierno. Debatiremos también sobre cómo bajarle el tono a la confrontación, a los discursos de los extremos y a la polarización. Por último, cómo llegamos a este punto de violencia y qué hay detrás de este atentado.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y PhD en Ciencia Política, resaltó que es importante hacer una suerte de balance y medir la temperatura sobre la conversación política, “tristemente el balance no es positivo, uno se imaginaría que todos le bajaríamos el volumen a los ataques y lo que ha seguido no es eso, la responsabilidad primordial de civilizar el debate es del Presidente y se tiene que asumir el liderazgo y no lo ha hecho hasta ahora”. Sin embargo, dijo que ni el Gobierno ni la oposición han estado a la altura de la conversación, “lo que le queda a la sociedad civil es llamar justamente a esos dos sectores políticos a que cesemos la señalización, este esfuerzo por encontrar culpables a punta de discurso político y entreguemos responsabilidad a las instituciones que produzcan resultados en la investigación”.

De otro lado, dijo que al Presidente le pasó lo del pastorcito mentiroso, pues prometió bajarle muchas veces el tono al debate y eso nunca ocurrió, “los otros sectores no tienen incentivo político de otorgarle espacios de liderazgo y la posibilidad de que remedie junto con otras fuerzas políticas”. Por último, dijo que ve en el Pacto Histórico una tendencia al negacionismo sobre los efectos de los discursos del Presidente y un ala representada por Laura Sarabia y María José Pizarro que reconocen los errores.

Le puede interesar: Distrito calificó alto riesgo al menor que disparó contra Miguel Uribe: participó en Jóvenes en paz

Para Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, este el momento de sentarnos a la mesa, de conversar y no tensar más la cuerda, “cuando partidos de oposición dicen que desconocen al Presidente como quien garantiza las elecciones, están desconociendo la legitimidad del gobierno y el orden constitucional y ese no es el camino. El Presidente busca acercarse más congelando el decreto de la consulta popular”.

Insistió que se le ha bajado al tono de la conversación, “es irresponsable que alguien en la institucionalidad diga que el gobierno es responsable de un atentado, es importante que la justicia, la Fiscalía y la Policía actúe porque lo más importante es encontrar y que institucionalidad funcione y que no haya impunidad”.

De otro lado, dijo que no se puede partir de que el responsable es el gobierno por la confrontación política en el discurso, “es un hecho que se debe investigar. Pero polarización entre antagonistas que se ha elevado no es responsable el gobierno, son responsables los de conversación nacional. Y que hoy desconocen a Petro; la polarización no nace con Petro, viene acumulada con Uribe, con Samper, con Pastrana, con liberales y conservadores”.

Thierry Ways, empresario, analista y columnista en El Tiempo, planteó que lo vivido el sábado es un retroceso de quienes vivieron la violencia en los 80 y 90 y no pensábamos que tocaba verlo de nuevo por más polarización y diferencias, “la utilización de violencia física en política, que no había desaparecido y en escala regional ha seguido manifestándose, pero a este nivel y escala nacional de cara a elección presidencial pensábamos que había desaparecido y de repente nos encontramos ante una coyuntura de esa magnitud y de esa gravedad”.

Señaló que un atentado a un candidato es lo grave que podía pasar, “esto ya es una situación lo suficientemente grave como para que todos hagamos una reflexión profunda sobre lo que queremos que venga en los próximos meses, enrarece ambiente de campaña y también pone en tela de juicio posibilidad de hacer campaña en sí, ¿con qué garantías salen los otros a plaza pública, ¿cómo se hace el debate electoral, los recorridos por el país de candidatos?, esto cambia la posibilidad de hacer campaña, eso preocupa mucho”.

Gabriel Cifuentes, abogado, analista, columnista y exdirector de Transparencia de la Presidencia, aseguró que la justicia tiene que operar, pues recordó que el país ha estado marcado por la impunidad y que ese escenario solo cultivaría más incertidumbre, conflicto y división en el país. En segundo lugar, dijo que se debe garantizar la seguridad a todos los candidatos, “se avecina campaña en marco de polarización y escalamiento del conflicto que obliga tomar medidas de protección y de seguridad a los candidatos”. En tercer lugar, dijo que es un momento de liderazgo importante, “durante la alocución del sábado el presidente divagó durante 35 minutos, esa era la alocución del cuatrienio haciendo un llamando a la unidad, dando respuestas, estableciendo políticas claras y rechazando violencia, que lo hizo en su retórica, pero no fue categórico”.

De otro lado, dijo que el país está ante un polvorín social donde sólo falta una chispa “estamos sentados en una olla a presión, el liderazgo del Presidente es para abajo y de los actores políticos debe ser el mínimo común denominador”.

Por último, dijo que hoy vemos fractura de lado y lado y de todas las orillas del espectro, “este sí tiene que ser punto de quiebre no solo para el Presidente, es desafortunada al respuesta del expresidente Gaviria y la actitud de partidos que no atienden al llamado de sentarse en la mesa de vigilancia electoral”.