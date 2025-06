Esposa de Miguel Uribe dio parte optimista y esperanzador sobre su salud: “Está anclado a la Tierra”

La salud del senador, Miguel Uribe Turbay, es una de las prioridades del país en estos momentos; el atentado que vivió el candidato a la presidencia el pasado sábado 7 de junio de 2025 puso en alerta máxima la coyuntura nacional, evidenciando una ola de violencia que ha repercutido a día de hoy en el territorio colombiano.

El hecho generó diferentes reacciones por parte de ciudadanos y sectores en el país, todos inclinados hacia la misma parte de la balanza, priorizando la pronta recuperación del senador.

La Fundación Santa Fe ha venido actualizando a los colombianos sobre el estado de salud de Miguel Uribe, enfatizando en que su condición sigue siendo crítica, pero logró superar la cirugía realizada con éxito; cabe resaltar que el centro médico tuvo que intervenir al senador con una delicada operación neuroquirúrgica tras los impactos recibidos en la cabeza.

Parte optimista y esperanzador por parte de la esposa del senador

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe se dirigió a los colombianos y dio un parte optimista y esperanzador sobre la recuperación del senador de la república: “Valoro y honro profundamente lo que vienen haciendo por el país, les quiero contar que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando la batalla, está anclado a la Tierra, el amor por su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de los colombianos han sido la fuerza que le han dado la batería a Miguel para afrontar los días más terribles y oscuros“.

“No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió, les pido a los colombianos que no paren de rezar, les confieso que hemos sentido cada palabra de amor, con él me conecto desde el corazón, tenemos un propósito de vida y una causa que no podemos olvidar, el país está en guerra”, puntualizó María Claudia.

Además, la esposa del senador hizo un llamado de unión para todos los colombianos: “Hago un llamado a cada uno de los sectores políticos, grupos armados, a cada sector del país, que sanemos a Colombia, que los policías muertos no queden en vano y que su causa siga en pie, por eso Miguel está donde está, luchando por la unión y por evitar un país en guerra, ningún niño colombiano debería estar contando ni viviendo una situación como la que vive el hijo de Miguel, el propósito final es sanar a Colombia y para ello debemos unir”.