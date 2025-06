Graves afectaciones en la Transversal del Cusiana mantienen en alerta a Boyacá y Casanare

Pajarito

El deterioro acelerado de la Transversal del Cusiana tiene en crisis a las comunidades de Pajarito y el piedemonte llanero. Hundimientos, deslizamientos, pérdida de banca y cierres prolongados afectan a diario la movilidad entre Boyacá y Casanare, impactando directamente la economía, el comercio informal y la seguridad vial.

Los puntos críticos más preocupantes se ubican en los kilómetros PR 66 (sector La Racha), PR 69 (Huerta Vieja), PR 81 (Puente Grillos), PR 83 (Quebrada Negra) y PR 85 (Las Estrellas). Según denuncias de la comunidad, las lluvias recientes han agravado el riesgo estructural en estos sectores, provocando deslizamientos de tierra, hundimientos de calzada y accidentes con vehículos de carga pesada.

“El lunes colapsó una alcantarilla en el PR 66. Una tractomula se hundió en un tramo debilitado, lo que obligó a cerrar la vía por más de 12 horas. La situación es cada vez más crítica y no hay maquinaria ni personal de Invías en el lugar”, denunció Sandra Riveros, veedora del municipio de Pajarito.

Riveros advirtió que, pese a los reiterados llamados, el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Vías (Invías) no han dado respuestas efectivas. “Esta es una situación que se repite año tras año. Hay puntos que llevan más de dos años presentando fallas, como en Huerta Vieja y Quebrada Negra. Invías solo ha hecho intervenciones superficiales. No hay soluciones reales ni definitivas”, expresó.

Uno de los tramos con mayores antecedentes es el PR 81, en el sector Puente Grillos, donde la vía estuvo cerrada durante varios meses. Aunque se habilitó el paso, cada temporada de lluvias provoca nuevos deslizamientos que impiden el tránsito normal. Lo mismo ocurre en Las Estrellas, donde desde el año pasado se registra hundimiento de la vía sin que se haya intervenido.

La falta de un operador vial para este corredor, sumada a la inestabilidad geológica de la zona con una falla activa de más de 10 kilómetros entre Curisi y Pajarito, ha generado una situación insostenible. Según Riveros, no hay presencia institucional permanente y las actas firmadas en reuniones comunitarias no se han traducido en obras.

“Aquí se han hecho múltiples reuniones con Invías. Hay cinco propuestas sobre la mesa para intervenir la Transversal del Cusiana, pero no hay avances concretos. Estamos totalmente abandonados”, afirmó.

La veedora también alertó sobre los impactos económicos que sufre la población. “En Pajarito hay familias que viven del comercio informal de productos como arepa, gallina criolla y frutas. El cierre constante de la vía ha generado una crisis económica y social. La gente ya no puede vender sus productos y nadie del gobierno nacional ha venido a escuchar lo que pasa aquí”, indicó.

En medio de la emergencia, el tráfico pesado continúa transitando por la vía, sin control ni regulación efectiva. Aunque se han emitido resoluciones para limitar el paso de vehículos de más de 10, 32 o 52 toneladas, estas no se cumplen por la ausencia de autoridades en la carretera.

“La Policía de Carreteras no hace presencia. No hay quién haga valer las resoluciones. Es un tema sensible porque muchos habitantes también dependen del transporte pesado, pero es necesario concertar soluciones reales con todos los sectores. Así no se puede mantener la vía transitable”, dijo Riveros.