“Es su responsabilidad como presidente convocarnos”: Fajardo a Petro sobre Comisión de Garantías

Colombia

En medio del rechazo que generó la convocatoria del Gobierno a una sesión extraordinaria de la Comisión de Garantías Electorales, por el atentado que sufrió el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, el también precandidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó que el presidente Gustavo Petro no sería consciente de la situación que se ha desatado por este hecho de violencia.

“Una convocatoria de esta naturaleza no se puede hacer por un trino o delegar en un funcionario. Es su responsabilidad como presidente de la República convocarnos a hacerla personalmente. Si de verdad existe voluntad de diálogo, le corresponde a usted invitar personalmente a las personas que quiere que atiendan la reunión para discutir el orden, los temas que se van a discutir y las reglas de juego. Eso no se puede delegar en terceros”, manifestó.

Por otra parte, añadió que “para tener una reunión seria, se tiene que tener un objetivo claro y un orden del día preciso. No más ambigüedad, no más desorden, no más improvisación”.

El exgobernador de Antioquia consideró también “necesario” que estos encuentros sean transmitidos “por la televisión nacional para que la ciudadanía pueda escuchar lo que pensamos y lo que decimos quienes vamos a participar en esa reunión. Con transparencia todo, en la oscuridad nada”.

Fajardo insistió en que “esta reunión es de máxima importancia para el país. Si así lo asume usted, estoy dispuesto a reunirme con usted y con los demás candidatos. Por la democracia y la seguridad de Colombia, siempre cuente conmigo”.