Paro de docentes en Pereira por crisis en el sistema de salud; varias vías estarán bloqueadas

Pereira

La jornada de movilización se va a llevar a cabo el día de hoy por parte del magisterio quienes están visibilizando de nuevo la problemática que existe desde hace 13 meses que se implementó el nuevo modelo de salud para los docentes y que hoy aún continúa con falencias en diferentes ámbitos.

El presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, Jorge Ariel Correa, señaló que a Pereira llegarán comisiones de Quindío y Caldas, ya que las deficiencias en el sistema de salud para los docentes es en todo el eje cafetero.

“Es una jornada de movilización por la salud y la vida, en la cual estamos visibilizando en las calles la problemática por la prestación de servicios de salud que se vive en el en el Eje Cafetero y que hoy después de 13 meses de implementación del nuevo modelo, pues no se estabiliza. La atención en salud no mejora, la denuncia es muy clara y es que los maestros y maestras pagamos una de las cápitas más altas en salud del país, no es falta de recursos, los recursos están”, agregó Correa.

La movilización comienza desde Makro en Dosquebradas a las 8:00 de la mañana hasta la Fiduprevisora ubicada en la calle 14 en el sector de Álamos donde realizarán una concentración.