Néstor Lorenzo se sincera: los dos grandes errores de Colombia en empate con Perú por Eliminatorias

La Selección Colombia no levanta cabeza en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este viernes 6 de junio, el cuadro tricolor empató 0-0 con Perú en el Metropolitano de Barranquilla y alargó su mala racha a cinco partidos sin conocer la victoria.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el seleccionador Néstor Lorenzo se refirió al rendimiento de sus dirigidos, hizo énfasis en los grandes errores del grupo en materia de ataque y aprovechó para quejarse del arbitraje de Wilton Sampaio.

Néstor Lorenzo reconoció los dos grandes errores de Colombia ante Perú

Esto dijo Néstor Lorenzo respecto a los dos grandes errores de la Selección Colombia en Eliminatorias: “No pudimos imponer la supremacía de juego en el resultado, nos faltaron dos cosas fundamentales para ganar: intensidad en los últimos metros y precisión. Perú se defendió muy bien y eso nos complicó”.

Basado en lo anterior, apuntó que la autocrítica efectivamente se hace “de puertas para adentro” y más aún en partidos en los que ganar se convierte en una obligación. En este orden de ideas señaló que no fue una gran presentación de los jugadores colombianos en Barranquilla.

“La autocrítica existe y se hace mucho puertas para adentro y lo que pude compartir con ustedes, lo hago con gusto. Nos faltó precisión, intensidad, mover más rápido la pelota, encontrar el último pase o filtrar. Le dimos tiempo en esa posición a Perú para que se acomodara y nos esperarara con dos líneas de 4. Eso muestra una intención y el problema fue nuestro. Debimos haber podido resolver y no pudimos”, dijo.

Ahora bien, el argentino advirtió que no todo fue malo y, tal como ha pasado en anteriores partidos, el resultado se fue por errores puntuales, más allá de haber merecido más: “Yo creo que deberíamos tener muchos más puntos de los que tenemos, este bajón nos está costando caro por los puntos que se fueron en algún momento y merecimos. Acá merecimos vencer a Uruguay, en Ecuador erramos un penal y nos anularon 2 goles dudosos. Hemos hecho grandes partidos en los que no sumamos todo lo que había hecho el equipo y ahora pasamos por un bajón en intensidad, precisión y llegar al gol”.

Lorenzo habló de los jugadores y criticó el arbitraje

“Tanto Cucho como Jhon Arias habían hecho un buen partido, pero faltaba el último pase. La idea era imponer en campo rival y encontrar espacios por afuera con los laterales y por adentro para acompañar a Durán y Suárez. No rompimos de la manera en la que previmos y no tuvimos precisión en el último pase. En líneas generales no fue un buen partido, no supimos terminar en gol las jugadas que iniciamos y le dimos tiempo a Perú para que se acomodara”, reconoció Néstor Lorenzo ante los medios de comunicación.

Y sobre a la actuación de Sampaio sentenció tajantemente: “El partido muy cortado en el primer tiempo, creo que el árbitro permitió de más. Si un jugador se tira sin motivo aparente y no hay amonestación para el rival, toca sacarlo de la cancha. Ahora, él siempre esperó, lo hizo levantar, fue demasiado cortado y eso nos quitó rimo. Aun así, el principal fallo es nuestro. Es verdad que hemos perdido intensidad y fluidez en el juego, en los últimos metros sobre todo. Faltaban jugadores importantes, se nos cayeron dos delanteros centros y Lucho estaba suspendido. Eso influye, sin decir que los que estuvieron lo hicieron mal”.