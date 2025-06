Denuncian presunta negligencia médica que generó la muerte de joven con discapacidad en el Quindío

Armenia

Todo un calvario vive Yurledy Uribe desde que el pasado mes de abril su hija de 22 años de edad que padecía de microcefalia, parálisis cerebral, epilepsia entre otras enfermedades tuvo una complicación en su salud que le generó la muerte.

En diálogo con Caracol Radio dio a conocer que su hija empezó con vómito y a quejarse de un dolor abdominal por lo que de inmediato la llevó hacia el hospital Pio X del municipio de La Tebaida, pero relató la atención no fue la esperada puesto que no le realizaron mayores análisis y la regresaron para su vivienda.

Relató que su hija siguió con mucho malestar por lo que decidió trasladarse hacia el Hospital San Juan de Dios de Armenia donde dijo ya cuando fue atendida había sido tarde porque finalmente falleció.

Lamentó la situación porque considera si su hija desde el primer momento hubiera recibido la atención inmediata no hubiera fallecido sufriendo de la complicación en su salud.

“Yo les decía, “Por favor, me atendieran a mi niña, que ella ella tenía prioridad.” Y Entonces, solo me decían, “Espérese su turno, señora.” Y así pasaron también varias horas ahí en la sala de urgencia. Hasta pues que después de esas horas pues ahí sí, me atendieron la niña, le hicieron una radiografía en el estómago. Ya dijeron que tenía los intestinos muy inflamados y ya pues empezaron a ponerle medicamento, pero pues yo digo que fueron unas horas grandes. Mi niña estuvo sin atención desde toda la tarde“, denunció.

Añadió: “Sí, yo por eso quería que me escucharan, quiero que, por favor, que que el nombre de mi hija esto se escuche donde se puedan todas partes, de que vean todo lo que está pasando en salud, lo que pasó también con mi hija. No, es que eso a mí no me deja yo saber que ella estuvo 10 horas, le cuento más o menos si no fueron más sin una atención médica que podía haber estado al menos controlada en sus dolores porque yo es yo he mirado y dice cuando una La persona ya empieza con las manitas moradas es porque está necesitando un oxígeno y la niña ahí no lo tenía”.

También dio a conocer que obtuvo una respuesta del centro asistencial de La Tebaida con fecha del 4 de junio donde le ofrecen disculpas por la posible falta de calidad y empatía en la atención que se le prestó.

Destacó que realizó una carta evidenciado lo que sucedió con su ser querido y por eso fue que le llegó la respuesta del hospital reconociendo también que debieron haberla remitido.

Dijo que lo único que desea es que sea escuchada y que el caso de su hija sea expuesto con el fin de que se conozca la crisis en materia de salud porque incluso vivió en medio de su condición, una situación compleja con la EPS por falta de medicamentos y pañales.

Entre lágrimas reconoció que es muy duro vivir este tipo de pérdidas porque no puede dormir pensando que su hija podría seguir viva y solo por no haber recibido la atención que merecía falleció. Añadió que ha consultado y le mencionan que es muy costoso un proceso legal para demandar, por eso optó por la opinión pública para evidenciar su caso.

De otro lado la gerente del hospital Pio X del municipio de La Tebaida, Yennifert Tatiana Calderón expresó su solidaridad con la familia de la joven fallecida.

Señaló que trabajan con el personal asistencial y administrativo en la humanización del servicio para que sea con empatía y dignidad humana.

Sobre el caso puntual, mencionó que la joven de 22 años ingresó el pasado 13 de abril al centro asistencial donde le brindaron las atenciones oportunas de acuerdo a los protocolos institucionales.

“En cuanto al caso que estamos nosotros informándole la comunidad, eh la madre de la menor Karen Dayana Uribe presentó el 28 de mayo del 2025 una queja ante la oficina de la atención del usuario de nuestra institución, donde refiere falencias en la atención. A nivel directivo y asistencial de nuestra institución estamos realizando los debidos procesos, e iniciar con nuestras indagaciones y tomar las decisiones pertinentes“, indicó.

Informó que la madre de la joven presentó el 28 de mayo una queja formal ante la oficina de atención del usuario del hospital donde refiere falencias en la atención es por eso que están avanzando en las indagaciones para tomar las decisiones correspondientes.

Autoridades de Salud del Quindío

Finalmente, el secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez afirmó que están realizando el análisis para este tipo de casos y realizaron las verificaciones con dos las instituciones prestadoras de salud que le brindaron los servicios a la paciente.

Sostuvo que en el hospital San Juan de Dios de Armenia adelantan la unidad de análisis al interior para verificar el proceso si hubo alguna negligencia médica o no se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos con el fin de tomar las decisiones correspondientes.

“Y en el caso específico, pues en el San Juan de Dios, se está haciendo la unidad de análisis al interior de ellos, verificando todo el proceso para ver si existió alguna negligencia médica o no se tuvieron en cuenta ciertos parámetros para poder eh tomar una decisión eh en torno pues digamos a la atención inicial que debía recibido la paciente", resaltó.