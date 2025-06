¿Qué países están clasificados al Mundial 2026? Dos jugarán por primera vez

En el marco de una nueva doble jornada FIFA en junio, donde algunos continentes definen los tiquetes para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá; las selecciones buscan asegurar su cupo en la cita mundialista, y Argentina, primera en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, es el único equipo de Conmebol que de manera anticipada, ya obtuvo el puntaje ideal mínimo para estar presente en el certamen. La Selección Colombia debe sumar entre 5 y 8 unidades para no depender de los resultados en otras canchas, y así, asistir al Mundial luego de una edición sin estar presente.

En Asia

La selección de Uzbekistán disputará por primera vez en su historia la fase final de un Mundial, en el del 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, tras empatar sin goles ante Emiratos Árabes y asegurar uno de los dos primeros puestos del Grupo A de la fase de clasificación.

El combinado que dirige Timur Kapadze, con futbolistas como el defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov o el atacante del Roma Eldor Shomurodov entre sus integrantes, ha asegurado su condición de debutante en un Campeonato del Mundo con una jornada de antelación en el recorrido clasificatorio. En nueve jornadas, el cuadro uzbeko ha ganado cinco partidos, ha empatado tres y solo ha perdido uno.

En la tabla del grupo A solo está por detrás de Irán que ya tenía garantizado su pasaporte al Mundial. Emiratos Árabes, tercero, accede a la siguiente fase de clasificación.

Uzbekistán solo necesitaba un punto ante Emiratos Árabes para amarrar su objetivo y lo consiguió en el Al Nahyan Stadium de Abu Dabi.

Corea del Sur ganó en Irak (0-2) y se clasificó para el Mundial de 2026, igual que Jordania, que previamente superó a Omán (0-3) y disputará una Copa del Mundo por primera vez en su historia tras asegurar el segundo puesto del Grupo B asiático, de la fase de clasificación.

Será la duodécima presencia, undécima seguida, de Corea del Sur en la fase final de un Mundial. El cuadro que dirige Hong Myung Bo mostró su superioridad ante Irak, que necesitaba ganar para seguir con opciones.

Sin embargo, en el choque disputado en el estadio Basra Internacional, el equipo del australiano Graham Arnold acusó la expulsión en el minuto 26 de Ali Al Hamadi.

Corea del Sur jugó con futbolistas habituales en ligas europeas, como Hwang in Beom, del Feyenoord, Kang In Lee, del PSG, Jae-Sung Lee, del Mainz alemán, o Hee-Chan Hwang, del Wolverhampton, pero sin Heung Min Son, su estrella, del Tottenham, fuera de la convocatoria.

El cuadro surcoreano, que llevaba tres empates seguidos, se adelantó en el marcador a la hora de juego con un tanto de Jin Gyu Kim a pase de Kang In Lee y Hyeon Gyu Oh sentenció la victoria en el tramo final.

Corea del Sur se asentó en el primer puesto del Grupo B con tres puntos de ventaja sobre Jordania, que se benefició de la derrota de Irak y garantizó, con una jornada de antelación, su debut mundialista en Estados Unidos, México y Canadá después de ganar en el Sultan Qaboos Sports Complex de Muscat a Omán (0-3).

Fue una exhibición de Ali Olwan, que hizo los tres tantos de su equipo. El primero en el tiempo añadido de la primera parte, de penalti, y los otros dos en la segunda parte. El 0-2 en el minuto 51 a pase de Tazan Abdallah Alnaimat y el 0-3 en el 64′ tras recibir un balón de Mousa Tamari.

Irak y Omán aún tienen pendiente asegurar el tercer y cuarto lugar para acceder a la cuarta fase de clasificación y mantener opciones de disputar el Mundial. Irak es tercero con dos puntos de ventaja sobre Omán y tres respecto a Palestina, que también cuenta con posibilidades tras ganar a Kuwait, colista.

Selecciones clasificadas hasta el momento para el Mundial 2026:

Canadá

Estados Unidos

México

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania