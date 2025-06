Posible alineación titular de la Selección Colombia para juego con Perú por Eliminatorias al Mundial

La Selección Colombia se juega un partido clave por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El combinado nacional llega necesitado de una victoria, pues acumula cuatro juegos sin conocer la victoria y el último en el que se sumó de a tres fue contra Chile en octubre de 2024.

Desde entonces, se ha perdido contra Uruguay (3-2), Ecuador (0-1), Brasil (2-1) y el último fue empate en condición de local contra Paraguay. Esos resultados adversos le han imposibilitado a la Tricolor lograr la clasificación de manera anticipada, pues en algún momento estuvo en el segundo puesto de la tabla de posiciones y ahora ocupa la sexta casilla con 20 unidades.

Así va la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026

Colombia, en caso de ganarle a Perú, estará llegando a 23 unidades y quedará muy cerca de lograr la clasificación al Mundial. Con ese resultado, casi que asegura el repechaje, por lo que el duelo del boleo a la Copa del Mundo sería contra Argentina en Buenos Aires el martes 10 de junio.

¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar al Mundial en esta fecha de Eliminatorias?

¿Cómo llega Perú al juego con Colombia en Barranquilla?

Perú llega al partido de Barranquilla con la ilusión de sumar los tres puntos, como hizo en las Eliminatorias del Mundial de 2022, cuando venció 0-1 con gol de Edison Florez, resultado que dejó a Colombia casi eliminado. A este juego, el equipo Inca llega con mínimas opciones de lograr la clasificación, pues tiene 10 unidades y una derrota los deja afuera.

Además, el técnico Óscar Ibáñez no podrá contar con el delantero Gianluca Lapadula, el volante Andre Carrillo y al extremo Kenji Cabrera, quienes son referentes de este plantel, pero afrontan una lesión que les imposibilita estar en el Metropolitano.

Colombia recibe a Perú en Eliminatorias: Horario, cómo seguir

El XI de Perú estaría conformado por: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Sergio Peña; Andy Polo, Bryan Reyna y Paolo Guerrero.

Colombia, con bajas sensibles para el duelo con Perú

La banda izquierda tendrá novedades respecto al último juego y, en general, con base en gran parte de la Eliminatoria, pues ni Johan Mojica, ni Luis Díaz estarán. En el caso del lateral de Mallorca, no pudo entrar en la convocatoria por una lesión con su club, mientras que la baja más sensible será la de Luis Díaz, quien se acumuló de amarillas y paga fecha de sanción.

“Reemplazar a Lucho no es fácil, no hay nadie como él. Hay 3 o 4 jugadores que podrían remplazarlo, pero no hay ninguno como él”, dijo Néstor Lorenzo en la rueda de prensa sobre la ausencia de Lucho.

¿Por qué convocaron a Luis Suárez y no a Dayro Moreno a la Selección?: Néstor Lorenzo respondió

En ese orden de ideas, el reemplazo de Johan Mojica sería Cristian Borja (América de México), pues venía siendo citado como alternativa, mientras que Deiver Machado esperaría en el banco. Por su parte, el sustituto de Luis Díaz no está muy claro, ya que Yaser Asprilla, Marino Hinestroza, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández o Jaminton Campaz pueden ocupar su puesto, pero todo indica que el hombre que lo suplirá será el Cucho, jugador del Real Betis.

¿Cuál sería el XI titular de Colombia para enfrentar a Perú?

El resto de la titular sería la misma que ha jugado el resto del torneo, salvo alguna novedad de última hora. Camilo Vargas estaría en el arco; Daniel Muñoz, por la derecha; los centrales serían Davinson Sánchez y Jhon Lucumí; Cristian Borja, por la izquierda; Jefferson Lerma, Richard Rios, Jhon Arias y James Rodríguez, en la zona de volantes; y Jhon Durán con Juan Camilo Hernández en la zona de delanteros.

Partiendo que la convocatoria es de 25 jugadores y Luis Díaz no está habilitado para jugar, solo uno irá a la tribuna del Metropolitano.

Arme acá su XI ideal de jugadores para enfrentar a Perú

📸 ¡𝗠𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗔𝗭𝗢! 🤪



La banda 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 de 𝗵𝗼𝘆 🙌



¿Tenemos infiltrados en la foto? ¿Qué dices Lucho?🫣😅#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/UuXfrM5NVi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 5, 2025