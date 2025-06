Colombia, sin Luis Díaz, busca cortar la racha en Eliminatorias y acercarse a su séptimo Mundial

No hay mañana para la Selección Colombia. La obligación es ganar para el conjunto Tricolor, luego de cuatro partidos sin conocer la victoria; ante Perú, y en Barranquilla, parece el escenario adecuado para volver a sumar de a tres. Eso sí, habrá una baja sensible, pues no estará Luis Díaz por acumulación de amarillas, lo que puso al cuerpo técnico a trabajar en su sustituto.

¿Quién puede reemplazar a Luis Díaz?

En rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador, Néstor Lorenzo, se refirió a lo difícil que es reemplazar a un jugador de las características del guajiro. “Reemplazar a Lucho no es fácil, no hay nadie como Lucho. Un equipo es un conjunto de características y de personalidades. Trataremos de reemplazarlo pensando en el equipo”, inició diciendo.

No se atrevió a dar un nombre puntual sobre su sustituto, pero destacó las posibilidades que tiene. “Hay tres o cuatro jugadores que pueden ocupar la posición, estamos analizando eso, quién se puede relacionar mejor con los otros compañeros que uno ya tiene fijo. Ningún jugador es igual a otro, todos tienen características distintas, pero como Lucho no hay”, agregó.

Posible alineación titular de Colombia para juego con Perú HOY

Todo parece indicar que quien reemplazará a Lucho será Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, aunque no se descarta a Jaminton Campaz. Por su parte, Cristian Borja se haría cargo del lateral izquierdo, ante la baja de Johan Mojica. Toda la banda de ese sector de la cancha será nueva para el compromiso ante Perú.

Tabla de posiciones Eliminatoria 2026: Así va Colombia tras victorias de Paraguay y Argentina

Colombia busca acercarse a su séptima participación en un Mundial

La Tricolor llega a la fecha 15 de las Eliminatorias con 20 puntos en la tabla de posiciones. Vale la pena mencionar que la jornada inició el jueves, con el empate entre Ecuador y Brasil (0-0), la victoria de Paraguay sobre Uruguay (2-0) y el triunfo de Argentina, única clasificada, sobre Chile (0-1).

¿Cuál ha ganado más juegos Colombia o Perú? Este es el historial de partidos entre ambas selecciones

En caso de que Colombia le gane a Perú estará llegando a 23 unidades, cifra que todavía no le alcanza para asegurarse con el boleto al Mundial 2026, pues Venezuela (15 puntos) y Bolivia (14) vienen de atrás buscando la zona de cupo directo. El partido de la clasificación sería ante Argentina en Buenos Aires el próximo martes 10 de junio, pero sin duda que los tres puntos este viernes, son más que necesarios para lograr el objetivo.

Historial de Colombia vs. Perú en Eliminatorias

Se han enfrentado en 23 oportunidades a nivel de Eliminatorias, con un saldo de 12 victorias para Colombia, 4 para Perú y 7 empates. En suelo colombiano, el cuadro Inca ha conseguido 3 de sus cuatro triunfos, siendo el de las clasificatorias a Catar 2022 el más reciente, pues se impusieron 0-1 con anotación de Edison Florez, resultado que dejó casi que sin opciones al entonces equipo de Reinaldo Rueda.

Posibles alineaciones de Colombia vs. Perú

El elenco visitante afronta este encuentro con bajas sensibles, pues se bajaron de la concentración durante la semana el delantero Gianluca Lapadula y el extremo Kenji Cabrera. Por su parte, Andre Carrillo también fue descartado para el duelo por molestias físicas.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Juan Camilo Hernández Jaminton Campaz); Jhon Durán.

DT: Néstor Lorenzo

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Pedro Aquino, Renato Tapia, Flores; Andy Polo, Paolo Guerrero y Reyna.

DT: Óscar Ibáñez

A qué hora es Colombia vs. Perú por Eliminatorias al Mundial

El juego tendrá lugar este viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m. hora de Colombia. Usted podrá disfrutar de las emociones por la transmisión de Caracol Radio para todo el país, así como seguir el minuto a minuto por caracol.com.co