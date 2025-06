Comité de Belleza impuso banda a Ana Camila del Toro como nueva Señorita Magdalena

Santa Marta

En una ceremonia realizada en el Hotel Don Pepe Boutique, el Comité de Belleza del Magdalena le impuso la banda a Ana Camila del Toro de Avendaño que la acredita como la representante de este departamento en el Concurso Nacional de Belleza que se realiza en Cartagena de Indias.

La nueva Señorita Magdalena tiene 25 años, es abogada egresada de la Universidad del Magdalena, modelo profesional, deportista, empresaria y conferencista en temas de mentalidad e inteligencia emocional.

“Asumo esta designación con mucho compromiso, desde el año 2007 me he venido preparando porque esto es un sueño para mí y hoy se está viendo el resultado del proceso. Mis expectativas son muy altas y representaré con mucho orgullo al departamento que tanto amo y del que tenemos tanto que mostrar”, dijo Ana Camila.

Agregó que se considera como una mujer multifacética, “yo hago de todo y si no estoy haciendo algo siento que algo me falta, anteriormente combinaba el estudio, el deporte y la belleza, he tenido una agenda apretada, pero he sido feliz”.

Acompañada de su familia, Ana Camila recibió la banda por parte de Luisa Cotes, Señorita Magdalena 2019-2020, y el Comité de Belleza resaltó que tienen confianza en que el departamento brillará en Cartagena.

Finalmente, Ana manifestó que espera el acompañamiento y cariño de todos los samarios y magdalenenses porque “soy la Señorita Magdalena de los 500 años y les prometo que les traigo la segunda corona para el departamento”.