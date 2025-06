Pese a inversiones que hará el Gobierno en seguridad y vías, transportadores de carga en Nariño seguirán en asamblea permanente

Tras el encuentro con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los camioneros de la Asociación Colombiana de Transportadores explicaron que, pese a la inversión que anunció el Gobierno para la seguridad en las carreteras y el proyecto vial Tumaco – Pedregal, se mantendrán en asamblea permanente en Nariño.

Al respecto, Alfonso Medrano, presidente nacional de la ACC, indicó que el Gobierno realizó varios acuerdos con el gremio con la finalidad de garantizar una mejor movilidad en el país, en especial en esa zona. “Acabamos de terminar un gran diálogo con el ministro de Defensa y con la ministra de Transporte, en el que hemos acordado el arreglo de la vía de Popayán a Pasto y de la vía de Pasto a Tumaco. Asimismo, el ministro de Defensa se comprometió a darnos toda la seguridad en la carretera Panamericana, para que nuestro transporte y nuestros camioneros tengan la seguridad y la vía de poder seguir trabajando por Colombia”

Mientras tanto, Andrés Charfuelan, presidente de la ACC de la seccional Pasto, fue quien realizó el anuncio de la asamblea permanente para los transportadores de Nariño y comentó que hasta que no haya garantías de lo anunciado, esta no cesará. “Efectivamente, se desarrolló el diálogo como se esperaba. Pudimos sentarnos en una mesa y dialogar frente a la ministra de Transporte y el ministro de Defensa para exponer nuestra incomodidad por el no cumplimiento del acta firmada hace un año. Agradecemos a nuestros garantes, pero seguimos en asamblea permanente todos los transportadores del departamento de Nariño hasta que comience a efectuarse lo que se dialogó, que se dé la rehabilitación de la vía Panamericana, del corredor vial de Tumaco. Y, por supuesto, que comience a verse más presencia en el tema de seguridad en todos los corredores del departamento”.

Por otra parte, Edison Mena, presidente la ACC de la seccional Ipiales, celebró que la ministra de Transporte anunció que el transporte internacional seguirá suspendido. “Una muy buena noticia. La ministra el día de hoy ratifica que el transporte internacional directo sigue suspendido. Cada quien, tanto colombianos como ecuatorianos, trabajarán bajo la modalidad de desenganche del transbordo y del descargue en frontera. Se respeta la soberanía de nuestro país y cada quien trabajará en su territorio".