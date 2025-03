Camioneros amenazan con plantón en MinTransporte si ministra no se reúne con ellos, piden soluciones

El gremio de los camioneros hace un nuevo llamado para que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se reúna con ellos y les garantice seguridad. Pero, además, han mencionado al ministro de Defensa para que se conozca la estrategia con la que planea brindarles protección en las vías.

En ese sentido, la Asociación Colombiana de Camioneros le indicó a Caracol Radio que si se ve lejana la posibilidad de un encuentro con la ministra Rojas, los camioneros intentarán como primera medida realizar un plantón con sus camiones frente a las instalaciones del Ministerio de Transporte. Si esto no funciona, han amenazado con irse a un paro.

Esto ocurre luego de que el gremio de los camioneros alertara sobre la crisis de seguridad que viven en las vías del país. Febrero, tal como se lo describió la Asociación Colombiana de Camioneros a Caracol Radio, fue un mes negro, pues durante este fueron asesinados dos conductores, Juan Sebastián Cobo, quien falleció en la vía Buga - Buenaventura, y Deiber Pallares, asesinado mientras trabajaba y transitaba en la vía Ocaña - Cúcuta. Además, actores armados ilegales los han atacado y han pintado sus camiones, algunos de ellos con el nombre del ELN.

Ahora bien, el pasado domingo 2 de marzo se conoció una solicitud por parte del gremio al ministro de Defensa en la que le piden que permita que los camioneros porten armas, para que así puedan protegerse en caso de un ataque desarrollado por actores armados ilegales.

“Esta solicitud se da porque desafortunadamente las vías del país ya no cuentan con la protección que teníamos antes. En el pasado la policía tenía unos convenios con las concesiones y las autoridades hacían más presencia”, explicaron desde la Asociación Colombiana de Camioneros.

Por otro lado, comentaron que la situación de inseguridad es tal que el camión de Deiber Pallares, asesinado en la vía Ocaña - Cúcuta, no ha podido ser recuperado. De hecho, sigue en el mismo lugar en donde ocurrió el ataque contra Pallares. “Luego de 10 días del asesinato de nuestro amigo y de la quema de su vehículo, no se ha podido ni siquiera re recoger los escombros del camión”.

“El Ministerio de Defensa no ha sido capaz de dar las condiciones para entregar ese vehículo. Su familia sigue desamparada, una viuda y dos niños, que no han podido activar la póliza de terrorismo”, comentó la Asociación Colombiana de Camioneros.

Con lo anterior, solicitaron una reunión con el minDefensa. “Si el ministro de Defensa dice que nos va a proteger, necesitamos una reunión para que nos diga cómo lo va a hacer”.

La Asociación Colombiana de Camioneros aprovechó incluso para cuestionar las acciones que está realizando el Ministerio de Defensa, pues señalan que no hay inversión para la seguridad, un tema que en el pasado sí se hacía.

De otro lado, argumentaron que aunque la ministra de Transporte se posesionó hace ya unas semanas, no ha mostrado disposición para escuchar a los camioneros. “Ya va para prácticamente un mes desde que sabemos quién es la nueva ministra y ella no ha hecho una sola reunión con los transportadores, ni para cumplir con los acuerdos que se firmaron, ni para el tema de seguridad. A pesar de conocer que ha habido dos asesinatos, no se ha querido ni pronunciar. ¿Qué está esperando?”

¿Cuáles son las peticiones que realizaron los camioneros al Ministerio de Defensa?

Ante la ola de violencia en las vías, los camioneros han realizado las siguientes solicitudes al Ministerio de Defensa: