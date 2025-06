“No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia”: Presidente Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar duras críticas contra las élites políticas, los expresidentes y los partidos que según él, impiden el avance de sus reformas sociales.

El mandatario, aseguró está siendo vigilado “segundo a segundo” y que no ha podido ejercer con libertad las funciones presidenciales.

“Ahora fui a condecorar a los soldados que entraron a El Plateado, como mil, sin un solo muerto en la acción. Y en Cancillería los funcionarios de segundo nivel dijeron que no había el material suficiente para hacer las medallas (…) No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia. Pero no de su pueblo, sino de su oligarquía, esa es la realidad”, aseguró.

Petro también arremetió contra sus antecesores en el cargo, luego de las críticas que han surgido por su intención de expedir un decreto para convocar una consulta popular:

“Estos presidentes que desde ayer me atacan, se unieron. Uno suplica porque lo acepten en el club, porque se siente muy desolado, porque lo sacaron del club de los oligarcas por hacer la paz. Dicen todos juntos que están unidos para defender la democracia (…) ¿acaso durante todos esos gobiernos no fue que ocurrió la masacre en Colombia?”.

“Nos han gobernado asesinos. Como dice la canción por ahí, una banda de hampones nacidos en Chapinero Alto lujoso y en El Poblado de Medellín, y el resto de Colombia ha tenido que ser víctima”.

"Senadores vendidos y ocho partidos se oponen a la consulta. La mayoría tienen solo un representante o un senador en el Congreso con un voto suficiente para hundir las reformas sociales que necesita el pueblo. ¿Por qué? Porque sus dueños son la codicia, el poder (…) los tres…

En cuanto a la oposición del Congreso a sus propuestas, el mandatario aseguró que algunos senadores y partidos han sido “comprados” para hundir las reformas:

“Senadores vendidos y ocho partidos se oponen a la consulta. La mayoría tienen solo un representante o un senador en el Congreso con un voto suficiente para hundir las reformas sociales que necesita el pueblo”.

Finalmente, aseguró que son los tres poderes los empiezan a obedecer al poder económico en Colombia.