ICETEX abre proceso de renovación de crédito educativo: fecha límite y paso a paso para aplicar 2025

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) habilitó el proceso de renovación de créditos educativos para más de 120 mil estudiantes. Esta renovación es fundamental para asegurar la continuidad de la financiación para el segundo semestre de 2025.

Según explicó el ICETEX, estos créditos corresponden a líneas de crédito reembolsable vigentes, tanto de pregrado como de posgrado, así como a créditos de sostenimiento.

“Este apoyo financiero beneficia a estudiantes con crédito vigente, provenientes de más de 1.100 municipios en los 32 departamentos del país, quienes actualmente cursan programas de pregrado o posgrado, dentro o fuera de Colombia”, indicó la institución.

Entre los beneficios de renovar un crédito con el ICETEX se destacan la garantía de continuidad de financiación para los próximos semestres académicos y el acceso a giros complementarios bajo ciertas condiciones.

Fecha límite para la renovación

Los beneficiarios tendrán hasta el próximo 29 de agosto para realizar el trámite. Conviene recordar que, este proceso es necesario para que ICETEX realice el desembolso a las universidades por matrícula, y a las cuentas personales si se trata de crédito de sostenimiento.

Apertura del proceso: 19 de mayo de 2025

19 de mayo de 2025 Fecha límite: 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 Plazo máximo para reportar anormalidad académica: 15 de agosto de 2025

La entidad recordó que, si no se efectúa el proceso de renovación completo, no hay lugar a desembolso por parte del ICETEX. Además, no renovar el crédito por más de dos periodos ocasionará la terminación automática del crédito y el paso al cobro.

Paso a paso para renovación del crédito ICETEX

Para renovar, los estudiantes deben ingresar al portal web del ICETEX, específicamente en la sección de “Gestión de Crédito” y “Renovación del Crédito”, actualizar los datos y presentar la solicitud en la institución educativa correspondiente, cumpliendo los plazos establecidos.

Este es el paso a paso para realizar la renovación del crédito educativo en línea:

Ingrese al portal de renovación: ICETEX permite renovar su crédito a través de su portal de renovación. Actualice sus datos: debe actualizar sus datos personales y académicos en el portal. Presente la solicitud en su institución: una vez actualizada la información en el portal, debe presentar la solicitud de renovación en su institución educativa. Cumpla los plazos: asegúrese de cumplir con los plazos establecidos por ICETEX para cada etapa del proceso de renovación.

Por último, si el estudiante cumple con los requisitos, la universidad gestionará la renovación del crédito educativo con el ICETEX, asegurando el giro correspondiente del segundo semestre de 2025. Para evitar problemas en el proceso, el ICETEX recomienda no dejar para el último momento la renovación de su crédito.

En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES) con anormalidad académica, el plazo máximo para reportar la novedad al ICETEX será hasta el 15 de agosto de 2025 a través del canal IES.