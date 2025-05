Concejal de Salento en Quindío denunció amenazas, autoridades investigan

Armenia

Se trata del Concejal del municipio Padre del Quindío, Leonardo Olarte quien dio a conocer que el miércoles 21 de mayo fue víctima de amenazas e intimidación por parte de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Especificó que iba hacia el municipio de Filandia en su moto y en el sector de la Balastrera uno de los hombres le gritó que lo van a poner en cintura si continuaba generando complicaciones al proyecto de alumbrado público en el Concejo Municipal.

Dijo que fue un momento de pánico el que vivió por lo que es el concejal ponente del proyecto y la votó en negativo.

“Cuando iba saliendo del municipio de Salento, llegando al sector conocido como la balastrera, se me acercan dos hombres por el lado izquierdo, uno de ellos me grita, “Concejal, lo vamos a colocar en cintura si sigue colocándole complicaciones al proyecto de alumbrado público.” La acción mía en ese momento fue frenar. Ellos siguen su marcha. La verdad fue un momento de pánico, solo recuerdo que eran dos hombres que iban en una motocicleta con impermeables y no alcancé a reconocerlos", expresó.

Afirmó que ya estableció las respectivas denuncias sobre el caso y espera las autoridades competentes esclarezcan el caso para retornar a la tranquilidad y normalidad de su vida. Señaló que a pesar de lo anterior continuará con su labor ya que ha sido transparente y en beneficio de todos los salentinos.

“Nos reunimos venimos en comisión donde también el voto fue negativo. Las razones de negación quedaron en la ponencia una vez analizado el proyecto de acuerdo de manera integral, el cual por los hallazgos encontrados fue negativa la ponencia. Ya se hicieron las respectivas denuncias sobre el caso, ya serán las autoridades competentes quienes esclarezcan lo sucedido”, indicó.

El concejal espera prontos resultados que le permitan continuar con su labor sin mayor inconveniente.

Autoridades del Quindío

Sobre el caso consultamos al secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez quien informó que avanzan en las investigaciones para dar claridad sobre los hechos. Destacó que como garantes de los derechos activaron la mesa de reacción rápida donde solicitaron a la Fiscalía la asignación de un fiscal puntualmente en el caso para agilizar la investigación.

Además, dijo que cuentan con el acompañamiento de la unidad de protección que realiza el estudio de riesgo con el fin de brindarle todas las garantías en su ejercicio político.

“Nosotros como garantes de los derechos de los líderes sociales y políticos activamos la mesa reacción rápida solicitamos a la fiscalía la asignación de de un fiscal para agilizar la investigación pertinente, la policía de derecho humano nos está haciendo el acompañamiento, la unidad de protección está haciendo el estudio de riesgo y con la policía , el cuerpo élite de investigación, estamos acompañando toda la investigación pertinente para poder determinar qué es lo que está sucediendo y segundo, pues garantizarle los derechos a este eh ciudadano y concejal", explicó.

Reconoció que han conocido denuncias de líderes sociales sobre conflictos barriales por el tema de tráfico de estupefacientes y generan todas las condiciones para brindar la integridad.