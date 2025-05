Regresa “El Papá de los Asados”, un homenaje al legado gastronómico de las parrillas y brasas

Del 31 de mayo al 2 de junio en la Hacienda San Rafael de Bogotá, regresa “El Papá de los Asados”, con una propuesta que celebra la maestría parrillera, rindiendo homenaje a la tradición y a la creatividad de este legado, creando una experiencia que gira en torno al fuego, la brasa, el sabor de las carnes y el conocimiento compartido.

Con la participación de 30 propuestas seleccionadas por una curaduría encabezada por Jorge Rausch, FoodinBogotá, BogotáComidas y Alejandro Escallón de B.Eats, consolidándose como uno de los más destacados del año. “Este festival nació para reconocer a los verdaderos maestros de las brasas, celebrando una tradición profundamente arraigada en nuestras familias. Donde además de la calidad del producto, valoramos la historia y la pasión de cada parrillero”, señala Alejandro Escallón Fundador de B.eats y Co Fundador de The Gula Group.

Esta edición contará con: Austin’s Texas BBQ, La Fama Barbecue, La Coa Barbecue, La Casona de Luis, Horneros, La Bifería, Andrés Carne de Res, El Chori Charrúa, Cotiza Longaniza, Longo’s, Sirloin & The Meat House, Don Costilla BBQ, Autocar, Raffaello Di Sauro, Osso, Mercagán Parrilla, Cabrera Resto Bar, Los Torres Horno y Parrilla, Premium Lechona Gourmet, La Kasta, El Árabe, Carnívoros, La Cocinoteca x Los Valientes a Fuego, Oak Ahumados, 69 Gauchos, Poseidón, Ness x Gordo, Juan Burgers, La Bonga Del Sinú, La Cabrera By Gastón Riveira. El toque dulce: Suspiro Barra de Merengones, Friends Factory, Aury Postres, Lösh By Beiked, Grupo Smile y La 75 Heladería.

El festival también es un espacio de intercambio cultural. Desde el asado criollo hasta los sabores ahumados de Estados Unidos y la tradición mexicana, cada estación será un reflejo de la excelencia culinaria que existe en el mundo. México y Argentina, invitados internacionales en El Papá de los Asados 2025 con dos chefs que tienen maestría y doctorado en asados, humo y parrillas.

La cita es en la Hacienda San Rafael (Colina Campestre) en Bogotá del 31 de mayo al 2 de junio. Más información en @somosthegula y www.somosthegula.com.