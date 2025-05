Paro Nacional: Hay plantones en varios puntos de Bucaramanga

Bucaramanga

Desde tempranas horas de la mañana los manifestantes que apoyan el paro nacional se plantaron en el Parque del Agua, justo en la salida de Bucaramanga hacia Norte de Santander.

Con pancartas bloquearon el paso vehicular en la vía nacional que conduce a Cúcuta, con mensajes de respaldo a la consulta popular.

Paralelo a ello en el municipio de Girón en el sector del Sena en el Anillo Vial también manifestantes se plantaron para protestar en este punto del área metropolitana.

Los pasajeros que se movilizaban en esta zona del Palenque tuvieron que bajarse del bus y caminar en búsqueda de transporte, tras los bloqueos en el Anillo Vial.

La protesta en Girón provocó además afectaciones en la vía que conduce al aeropuerto Internacional Palonegro.

“Desde las 7:00 a.m. salimos del hotel. Tenemos vuelos a las 10:00 a.m. nos tocó bajarnos del taxi a ver si alguien nos llevaba al aeropuerto. Realmente no hay muchos carros pero está bloqueado el paso”, comentó un viajero con destino a Bogotá.

Los manifestantes tienen previsto realizar estas actividades hasta las 4:00 p.m.

“Estamos celebrando el paro nacional en contra de todas las decisiones que se han tomado en el Congreso. Invitamos a las personas a que participen. Tenemos una jornada pedagógica hasta las 4:00 p.m. haciendo estas actividades. Se le da paso a los vehículos de emergencia”, expresó Gabriel Cardozo, uno de los protestantes.

Durante la jornada del segundo día de paro se tiene previsto nuevas protestas.

Este jueves 29 de mayo en cada punto de concentración funcionará un colectivo coordinador de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Se hará un plantón desde las 8:00 de la mañana frente al monumento a las hormigas en el sector de la Puerta del Sol.

A partir de las 10:00 de la mañana comienza una marcha sobre la carrera 27 hasta la calle 36, para terminar en el centro de Bucaramanga en la carrera 15.

Además el movimiento barrial y popular “Somos Tierra” hará su propia protesta frente a la Corporación autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) en el parque Bolívar.