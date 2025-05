“Estoy seguro de que la tumban por arbitrario”: Cepeda sobre si Petro decreta la Consulta Popular

Congreso

Sigue generando controversia la declaración del ministro del Interior Armando Benedetti, en donde afirmaba que para el Gobierno el Senado aún no se ha pronunciado sobre la Consulta Popular 1.0, debido a que no se leyó una proposición y “no se sabe qué votaron”. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que se materializarse esta intención, se desconocería a la rama legislativa.

“La consulta murió y después se sepultó con la apelación, de manera que ahora hay que votar la siguiente”, comenzó señalando Cepeda, que también consideró como “absolutamente ilegal, una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo, sino del poder judicial” la intención del Gobierno.

Reiteró que “si alguien no está de acuerdo con una decisión, debe ir hasta los jueces, y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo. Si ellos quieren hacerlo (decretar la Consulta), pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro que le tumban eso por arbitrarios”.

Concluyó el presidente del Congreso que se debe avanzar es en darle trámite a la nueva Consulta radicada por el Gobierno, indicando que ya están definiendo el cronograma para su votación: “ estamos ya mirando cronograma, pero la vamos a someter la segunda, claro que sí”.

De otra parte, Cepeda celebró la aprobación en tercer debate de la reforma laboral: “Me alegra muchísimo y vamos a agendarla rápidamente una vez ya tengamos ponencia”. Sin embargo, mostró su descontento porque no se excluyera del recargo nocturno a las micro y pequeñas empresas: “Me dolió mucho lo de las microempresas, me dolió mucho que eliminaran en la Comisión Cuarta unos beneficios para las microempresas. Es que esa sí es la economía popular, eso sí son las famiempresas que luchan el día a día y que muchas de ellas incluso no tienen unos empleos estables, sino que están en la informalidad”.

Aseguró que para el último debate en plenaria de Senado “vamos a insistir en el tema de las microempresas, en la economía popular, en la gente de abajo. Si queremos defender al pueblo hay que aprobar una excepción a las microempresas. Porque son ellas las que se ha señalado que se les destruyen 450.000 empleos. Que se ha señalado también que la informalidad crece en el país el 12%. Eso es alrededor de un millón y medio. Los que pagan el pacto son precisamente los más pobres. La economía popular tenemos que respaldarlos en la plenaria”.