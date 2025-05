Novedosa cirugía le cambió la vida a un santandereano: ahora tiene 4 riñones

Bucaramanga

Desde hace 8 años Jeison David Hernández Urbano comenzó a presentar fallas en ambos riñones y en 2023 fue diagnosticado con una enfermedad renal crónica de origen desconocido, que lo obligó a estar durante varios meses en tratamiento de diálisis.

A sus 19 años comenzó su batalla contra esta enfermedad, pero todo dio un giro cuando apareció un donante compatible.

Hecho que no solo representó una nueva oportunidad para seguir viviendo, también hizo de su historia un caso clínico poco común con una técnica denominada ‘trasplante en bloque’.

Es decir, aunque inactivos, sus dos riñones nativos no fueron extraídos y adicional a esto le trasplantaron dos riñones en la región pélvica; que fueron conectados de manera independiente a su sistema urinario.

“Tenía 13 horas de diálisis y se me complicaba bastante algunas cosas para mi día a día. Normalmente cuando me conectaba tarde demoraba hasta el mediodía o más conectado a una máquina y pues no podía salir”, expresó el joven oriundo de Puerto Wilches.

Después de pasar por días críticos con esta enfermedad renal crónica de origen indeterminado, ahora uno de sus anhelos es estudiar administración agroindustrial.

“Yo siempre le pedía mucho a Dios querer ser trasplantado y que mi mamá no fuera tocada porque ella era la posible donante para mí”.

Según Edwin Salinas Velasco, cirujano especialista en Trasplantes de Órganos Abdominales del Hospital Internacional de Colombia del Instituto Cardiovascular, el joven ahora vive con 4 órganos renales gracias a una técnica que se realiza cuando los órganos son pequeños.

“Hoy en día se está vivenciando mayor tasa de enfermedades renales en los pacientes jóvenes. Algunas son de etiología indeterminada, causas genéticas o factores externos. Estamos hablando de un paciente joven que acaba de graduarse del colegio y todas sus actividades se veían interrumpidas por estar todos los días en diálisis“, expresó el médico cirujano.

En Colombia actualmente hay 3.967 personas en lista de espera por un trasplante, de las cuales 105 están en Santander.

Desde hace más de diez años se han realizado 402 trasplantes de riñón en el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta.