Alcalde de Armenia, James Padilla García denunció amenazas de muerte y mensajes extorsivos

ARMENIA

El alcalde de Armenia, James Padilla García dio a conocer que ha recibido amenazas de muerte y mensajes extorsivos en su teléfono celular, además de amenazas contra su familia, el mandatario fue claro en manifestar que ante las autoridades como Policía y Fiscalía interpuso las denuncias.

El mandatario de la capital del Quindío explicó “Hemos recibido a mi teléfono una serie de mensajes extorsivos donde amenazan a mi familia amenazan a James Padilla como alcalde bueno, desafortunadamente, pues esto ya está en una investigación está en manos de las autoridades, pero que me causa muchísima tristeza porque estamos tratando de hacer las cosas dignamente de una manera transparente y pues estos son situaciones que pasan, pero que ya estamos trabajando en ellos”

Mensajes intimidatorios

El mensaje intimidatorio es que me tengo que cuidar, que si yo no ayudo ya mi familia va ser perjudicada y que, por supuesto que me atenga las consecuencias y no les ayudo, me imagino que es económicamente o algo estamos ya en esta línea investigativa y con el acompañamiento de nuestras fuerzas de seguridad es unos mensajes recibidos vía WhatsApp desde hace varios días y pues bueno, yo creo que ya es tiempo de que las autoridades conozcan

¿Ha reforzado su seguridad?

No, saben ustedes me conocen desde hace muchísimo tiempo James Padilla es un ciudadano común y corriente que hoy ocupo el cargo más alto en una ciudad que es el de ser alcalde, cuento con un esquema básico, pero que en ningún momento hemos pretendido, pues incrementar esto, pero que desafortunadamente este tipo de situaciones generan un nerviosismo generan unas precauciones y que ya estaremos atentos

Mensaje

Todos sabemos que hay situaciones y posiciones que generan unas incomodidades a otros siempre hemos vivido una absoluta tranquilidad en nuestra ciudad como usted bien lo señala. Hemos sido personas de barrio de la calle de la gente que jamás en mi vida, había vivido una situación de estas, pero que no está por demás, pues tener las precauciones y por supuesto asumir las recomendaciones que nos brinda la autoridad.

Comandante de la Policía, Quindío

El coronel Luis Fernando Atuesta dio a conocer que reforzaron la seguridad del alcalde de Armenia ante las denuncias que dio a conocer el mandatario en las últimas horas “Se realiza recepción formal de la denuncia y se empiezan a generar las investigaciones necesarias y pertinentes para esclarecer este hecho”

Ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Quindío fue interpuesta la denuncia por las amenazas contra el alcalde de la ciudad de Armenia.