Cepeda ratifica que Senado sí hundió Consulta: dice que plan del Gobierno es “absolutamente ilegal”

Congreso

Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunciara que a juicio del Gobierno aún no se ha votado la Consulta Popular 1.0, debido a que no se dio lectura a la proposición, y que por ende el presidente Petro quedaría facultado para convocar a las urnas si no se pronuncian antes del primero de junio, el presidente del Senado ratificó que la cámara alta sí emitió un pronunciamiento con la votación del pasado 14 de mayo.

“El Gobierno Nacional ha anunciado que expedirá por decreto la Consulta Popular. Este es un acto absolutamente ilegal que violenta el Estado de Derecho y la separación de poderes. La consulta fue negada en el Senado de la República de Colombia, incluso negada su apelación”, declaró el senador conservador.

El jefe de la rama legislativa aseguró también que “si el gobierno nacional tiene dudas sobre la legalidad, tiene que acudir a la rama judicial”, advirtiendo que si hay una decisión contraria “sería pasar por encima de dos ramas de los poderes públicos, el legislativo y el judicial. Sería como violentar el Estado social de derecho y desconocer la separación de los poderes públicos”.

Posteriormente se pronunció también el secretario del Senado, Diego González, quien ratificó que sí hubo votación el pasado miércoles 14 de mayo y que con 49 contra 47 quedó hundida la consulta. Además señaló que “La solicitud no es una proposición y tampoco fue presentada una proposición por parte de Gobierno o senadores para que fuera sometida a votación. El Senado no votó ninguna proposición porque nunca la hubo”.

De esta manera, nuevamente, el Senado le cierra la puerta a la Consulta Popular 1.0 del Gobierno y además anticipa el presidente Efraín Cepeda que si Petro llega a emitir un decreto para convocar a las urnas, acudirá a instancias legales: “si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”.