América vs. Racing de Uruguay por Sudamericana: Cuándo juega y qué necesita para clasificar

América de Cali afronta su último partido de fase de grupos de Copa Sudamericana. El equipo Escarlata cierra en el Pascual Guerrero recibiendo a Racing de Montevideo, rival con el que se estrenó en la competición con victoria 1-3 en suelo uruguayo.

El conjunto que dirige Jorge ‘Polilla´Da Silva se juega gran parte de la posibilidad de estar en octavos de final de la competición. Sin embargo, no será una fácil labor, pues no depende de sí mismo para estar en esa fase del campeonato, ya que el empate sin goles ante Huracán en la fecha 5, los dejó mal parados.

¿Cómo está América en el Grupo C de la Copa Sudamericana?

América llega a la sexta jornada en el tercer puesto del grupo con 7 unidades. El líder es Huracán de Argentina con 11, seguido de Corinthians con 10, y el último es Racing de Montevideo, sin opciones y con 0 unidades.

El rendimiento del equipo en la competición es del 46%, pues ha conseguido 7 puntos de 15 posibles. Si bien no ha perdido, apenas ganó uno (contra Racing en el estreno) y empató 4, resultados que lo han terminado condenando de cara a la clasificación.

¿Qué necesita para clasificar a octavos de final de la Sudamericana?

Vale la pena mencionar que, en la Copa Sudamericana, solo avanza a octavos de final de manera directa el equipo que termine en el primer puesto del grupo. Sin embargo, los que acaben en la segunda casilla, tienen opción, pero deben jugar un play-off a ida y vuelta contra un mejor tercero de la Copa Libertadores.

En ese orden de ideas, América ya no puede alcanzar el primer puesto del Grupo C, que le pertenece a Huracán de momento. Le resta optar por la segunda posición, pero para ocuparla, deberá ganarle a Racing y que Corinthians no le gane a Huracán, pues un empate en ese partido le da la ubicación a los diablos rojos.

Fecha y hora de América vs. Racing de Montevideo

La última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana se disputará de manera simultánea por temas de juego limpio. Por lo anterior, tanto el juego entre América-Racing (Pascual Guerrero de Cali) y Huracán-Corinthians, se llevarán a cabo este martes 27 de mayo desde las 5:00 p.m.

América vs. Racing

Fecha: Martes 27 de mayo

Hora: 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio: Pascual Guerrero