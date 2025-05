América y su rendimiento ante Junior, Medellín y Tolima durante la fase regular de Liga Colombiana

América de Cali derrotó 2-0 a Independiente Medellín en condición de local, y selló su participación en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, siendo cabeza de serie del grupo A tras quedar en el primer lugar en la tabla de posiciones con 39 unidades, durante el ‘todos contra todos’. De este modo, comparte zona junto a Independiente Medellín, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla; que también buscarán llegar a la primera final de los torneos colombianos en 2025.

El conjunto escarlata finalizó la primera fase de la Liga con 11 victorias, 6 empates y 3 derrotas, y con Millonarios, fueron los clubes que más triunfos consiguieron en 20 partidos disputados. Además, América fue el equipo con mejor diferencia de gol (+17), uno más que Atlético Nacional, que finalizó en la quinta casilla con 35 puntos.

Rendimiento de América durante el primer semestre de Liga en 2025

Así le fue a América ante sus próximos rivales en la fase regular

Durante los enfrentamientos ante Junior, Tolima e Independiente Medellín; los dirigidos por el entrenador uruguayo, Jorge ‘Polilla’ da Silva, no solamente no registra derrotas, sino que además, no recibió ningún gol enfrentando a los rivales que tendrá en cuadrangulares. Así le fue a América de Cali en la primera ronda del campeonato colombiano:

Así se jugarán las jornadas 1 y 2 de cuadrangulares de Liga colombiana: fechas y horas oficiales

Febrero 23

Tolima 0-0 América de Cali.

Mayo 3

Junior de Barranquilla 0-0 América de Cali.

Mayo 25

América de Cali 2-0 Independiente Medellín.

El camino de América de Cali para llegar a la gran final

Teniendo en cuenta que Dimayor únicamente ha confirmado las fechas y horarios para la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, este sería el cronograma de América de Cali, que iniciará de visitante y terminará de local, para los juegos restantes del campeonato:

Fecha 1 - mayo 31

7:45 pm - Independiente Medellín vs. América de Cali.

Fecha 2 - junio 4

8:15 pm - América de Cali vs. Tolima.

Fecha 3 (7 al 8 de junio)

Tolima vs. América de Cali.

Fecha 4 (10 al 12 de junio)

América de Cali vs. Tolima.

Fecha 5 (14 al 15 de junio)

Junior FC vs. América de Cali.

Fecha 6 (17 al 19 de junio)