No debe estar con nosotros quien no respete a los trabajadores: Petro sobre abuso laboral

Colombia

Aunque el presidente Gustavo Petro no menciona nombres específicos en las últimas horas publicó un mensaje en el que marcó límites dentro del movimiento que lo acompaña.

El mandatario aseguró que en un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se utilizan los medios para destruir la organización social.

“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista, es un movimiento de las y los trabajadores”, dijo el presidente.

Ante esto advirtió qué cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes “debe ser examinado a profundidad en los comites disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros”

El pronunciamiento del presidente se da en medio de la polémica por los audios divulgados que involucran a figuras cercanas al Gobierno, como el caso de David Racero.