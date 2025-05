Day Vásquez señala a defensa de Nicolás Petro de presunto “perfilamiento” en redes sociales

Luego de que la defensa de Nicolás Petro solicitara medidas urgentes para verificar el domicilio de Day Vásquez, la expareja del exdiputado del Atlántico se pronunció a través de sus redes indicando que la Fiscalía tiene conocimiento de su lugar de residencia. Además, Vásquez señaló que la defesa de Petro Burgos se ha encargado de perfilarla por medio de redes.

“El señor defensor de Nicolás Petro se ha dedicado a hacerme un perfilamiento en sus redes sociales. Con aseveraciones infundadas, busca justificar sus honorarios atacándome, solo se dedica a mencionarme en cada trino que pone. Serán los responsables de cualquier cosa que nos pueda suceder a mi familia, a mi abogado o a mí”, publicó Day en su cuenta de X.

“Fiscalía conoce mi lugar de residencia”

En otro breve tuit, Day Vásquez afirmó que el órgano de control tiene pleno conocimiento de su lugar de residencia desde el inicio de las investigaciones en el caso que involucra a ambos.

“A la defensa del señor Nicolás Petro le informo que:

1. La fiscalía desde el día uno conoce mi lugar de residencia.

2. La fiscalía se encarga de enviar personal de protección para que me hagan el traslado SOLO cuando he sido requerida para alguna diligencia (esto es porque no cuento con seguridad)

3. Siempre que me han citado, he comparecido”, dijo Day Vásquez.

Cabe mencionar que la defensa de Nicolás Petro también solicitó a la Fiscalía ordenar inspecciones de cámaras de seguridad, entrevistas vecinales y otras labores de policía judicial para verificar las denuncias de intimidación, identificar responsables o descartar tales hechos.