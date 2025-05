Crisis humanitaria y guerra en Gaza, ¿están funcionando las presiones a Netanyahu?

TOPSHOT - (Photo by Bashar TALEB / AFP) (Photo by BASHAR TALEB/AFP via Getty Images)

En Hora20 una mirada al mundo. A Gaza donde todos los ojos están concentrados por cuenta de la crisis humanitaria, las voces que con más fuerza en el escenario internacional llaman a lo ocurrido en el enclave como un genocidio, las presiones a Netanyahu y la realidad de la política israelí. Después, otra guerra que parece tener avances de paz: Rusia-Ucrania con el intercambio de rehenes y movimiento de tropas. Por último, lo que nos dice la guerra entre Donald Trump y la Universidad de Harvard.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional y experto en asuntos internacionales, planteó que la guerra en Gaza tiene diversos matices, “Hamás ha puesto la guerra con un ataque brutal, ellos se prepararon para una guerra subterránea, cuarteles en hospitales y escuelas y hasta ahora han podido reemplazar milicianos y se mantiene en pie allí. En esa media, dijo que se puede pensar que Israel ha caído en la trampa de la opinión pública de Hamás, “a ellos no les interesa ir más alá de este anuncio, ellos han respondido de manera contundente y hay posición compleja de entender qué significa el derecho a defensa de Israel y qué pasa con los civiles palestinos y los secuestrado israelíes que son los perdedores”.

Por último, dijo que el problema es que Israel lucha una guerra en la que no es claro cuál es la meta de la victoria, “Hamás es una idea y ganarle a una idea es muy difícil, la guerra escala y cada vez es más compleja”.

Marcos Peckel, profesor universitario, director de la Comunidad Judía en Colombia y columnista, apuntó que Israel es una sociedad democrática y que como sociedad hay consenso en dos frentes. El primero, sobre la necesidad de liberar las 52 personas que siguen en poder de Hamás desde el 7 de octubre del 2023. En segundo lugar, habló de que Hamás no puede seguir siendo el Gobierno en Gaza, “esto lo empezó Hamás en un ataque brutal contra Israel que Hamás no ha querido acabar liberando los secuestrados, pero es claro que cuando Hamás no tenga secuestrados, no tendrá nada”. Sobre el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, dijo que normalmente esa ayuda es secuestrada por Hamás para después venderla, “a ellos les interesa mostrar la imagen de palestinos sufriendo, no le interesa la población palestina, son peones en su lucha supuesta”.

Afirmó que no es negacionista sobre lo que ocurre en Gaza, pues considera que después de que Israel le entregara el territorio en 2005 a la Autoridad Palestina en 2007 Hamás logra tener el control del enclave, “con esto buscan cumplir su misión genocida de Israel, aparecen armas, túneles, misiles y todo el armamento iraní con el que se ataca”.

Néstor Rosanía, periodista en conflictos internacionales, columnista, experto en temas de seguridad y defensa, planteó que estamos ante el negacionismo de un genocidio como ya pasó en África, “es negar lo que hace Israel y Netanyahu contra la población civil palestina, no hablamos de Hamás, hablamos de población civil, de ayuda humanitaria y de limpieza étnica y ahí hay una narrativa de negacionismo; esto no comenzó el 7 de octubre, empezó en 1948”. En esa medida, comentó que lo que se vive es una etapa más del conflicto.

Frente al punto de llegada de este conflicto, dijo que está la construcción de dos Estados, una posibilidad que ve lejana ante la realidad de Cisjordania donde lo colonos judíos cada vez ganan más terreno.

Rafael Piñeros, profesor en la Universidad Externado y analista internacional, comentó que la situación en Gaza es producto de la incapacidad de encontrar soluciones y detener lo que ocurre en el enclave, “la liberación de los rehenes no es excusa única de Israel para bloquear ingreso de ayuda humanitaria, pero al tiempo hay definiciones sobre genocidio o no, pero que son producto de las investigaciones que haga la CPI y las autoridades competentes; en este caso en particular, la población palestina es la más vulnerable secuestrada por Hamas y que no facilita un cambio en la postura de Israel y de política exterior de quienes apoyan al Estado israelí”.