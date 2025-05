En Boyacá se declara calamidad pública por las afectaciones que ha dejado el invierno

Tunja

La Gobernación de Boyacá, a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), declaró este 24 de mayo la calamidad pública departamental ante la ante la fuerte ola invernal que ha afectado gravemente a 32 municipios del departamento.

La decisión, tomada de manera unánime por los organismos de socorro, Gobernación de Boyacá e instituciones que integran el CDGRD, busca reforzar las acciones de respuesta, atención y prevención frente a las múltiples emergencias que se presentan actualmente en diferentes zonas del territorio boyacense, especialmente en el sector rural.

“Todos nos unimos en una tarea conjunta de atender con urgencia la emergencia que se nos presenta. El día de hoy, como Gobernador de Boyacá, en compañía del director de Gestión del Riesgo del departamento, de la Defensa Civil, del coronel Pérez hemos estado sobrevolando el territorio en compañía de los expertos de la UPTC tomando decisiones, atendiendo la emergencia y por esa razón hemos tomado la decisión de decretar la calamidad pública”, indicó Carlos Andrés Amaya Rodríguez, gobernador de Boyacá.

Ante la crítica situación que se presenta en el departamento, en el que 32 municipios han tenido que decretar la calamidad pública por las graves afectaciones, el gobernador Carlos Amaya le hace un llamado al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Gobierno Nacional para que brinden ayuda.

“Pedimos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, al doctor Carlos Carrillo y al Gobierno Nacional atención urgente. En Boyacá no podemos simplemente recibir apoyo moral o asistencia técnica, necesitamos recursos y no necesitamos que nos tiren un solo centavo. Es más, le pido al Gobierno Nacional no le gire ni un centavo al departamento de Boyacá. Lo que necesitamos es que ejecuten recursos que permitan, por ejemplo, la contratación del arrendamiento para 143 familias en el municipio de Socotá, la contratación de puentes nuevos, necesitamos $46.000 millones en puentes nuevos, más de 10.000 millones de pesos en atención de puentes que están a punto de caerse. Más de $30.000 millones en puntos crítico urgentes para habilitar vías que no se sigan deteriorando. En fin, necesitamos maquinaria del Gobierno Nacional para atender esta emergencia”, agregó Amaya Rodríguez.

Por otro lado, el mandatario de los boyacenses anunció que irá a la Asamblea de Boyacá para modificar la Ordenanza del empréstito, con el fin de disponer recursos urgentes para atender puentes en el departamento.

“Estamos teniendo unas afectaciones que no se han terminado de calcular, pero muchos han perdido todos sus cultivos y esperamos en ese marco de articulación con el Gobierno Nacional atender la emergencia, la posibilidad de tomar recursos de cualquier fuente, en este caso anuncio que iremos a la Asamblea de Boyacá a modificar la Ordenanza del empréstito para disponer recursos urgentes para atender puentes”, puntualizó el Gobernador de Boyacá.

De acuerdo con los primeros reportes, en el departamento de Boyacá hay 8.000 damnificados debido a las fuertes lluvias, cifra se puede incrementar en las próximas horas con las lluvias que no se detienen en varias regiones del departamento.